В Австрии признали невозможность избавиться от российского газа за короткий период
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Австрийское руководство не способно за одну ночь избавиться от закупок российских углеводородов, сообщил канцлер республики Карл Нехаммер на совместной пресс-конференции в Белграде с премьер-министром Сербии Аной Брнабич.
«Австрия не может за ночь избавиться от зависимости от российского газа», – цитирует Нехаммера ТАСС.
Он пояснил, что страна намерена работать над этим вопросом в долгосрочной перспективе.
Брнабич отметила, что в ходе переговоров сербской стороне было сказано, что на полный отказ от российского газа Австрии потребуется 10 лет.
В четверг в Польше заявили, что больше не собираются покупать российский газ и продлевать контракт, который заканчивается в этом году.
Ранее крупнейший энергоконцерн Германии E.ON прекратил закупку газа у России. До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес РФ относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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