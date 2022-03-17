 

Путин заявил о новых возможностях для РФ благодаря санкциям Запада

17.03.2022, 14:50, Новости дня
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Западные санкции против РФ создают много проблем, но вместе с этим и открывают новые возможности, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

«Да, безусловно, на развитии экономики полуострова сказываются западные санкции, которые распространяются на банковский сектор, на поставки ряда товаров и прочее», – передает его слова ТАСС.

По словам главы страны, после начала спецоперации на Украине последовал новый пакет санкций.

«Но не только проблемы создают, они и открывают для нас новые возможности», – подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что Пекин будет защищать интересы своих национальных предприятий, Китай выступает против антироссийских санкций, которые дестабилизируют мировой рынок, сообщил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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