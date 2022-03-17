Когда ничего не хочется – Личное мнение

Сегодня «ничего не хочется» многим. Состояние апатии или тревоги (что будет завтра?) накрывает почти всех, включая меня.

Липкая тягость мыслей не дискриминирует ни по половому признаку, ни по национальному, ни по какому-то ещё. Мужчины и женщины, подростки и старики, богатые и бедные, умные и не очень, успешные или малоимущие — мы все сегодня переживаем.



Фото: istockphoto.com

Просто потому, что мы — люди.

Неделю назад мне хотелось только одного: лежать и смотреть в стену.

Но я, как и многие из вас, не могу позволить себе такой роскоши.



Фото: istockphoto.com

Расскажу, как вытащила себя из депрессняка. Может, поможет.

Когда мне — плохо, я делаю всё, чтобы не оставаться наедине со своими мыслями. Вопреки советам всех психологов, я бегу от страхов, а не пялюсь сутками им в лицо.

Я — не мазохистка, знаете ли. И мой метод, хоть и не одобряем психологами, но реально работает.

Чтобы выйти из состояния тревоги, я перестаю жевать жвачку своих мыслей, слушая аудиокниги или тренируясь под музыку. В нормальном своём состоянии я музыку не слушаю никакую, но когда надо переключиться — включаю.

Всю прошлую неделю я посудомойку разгружала и душ принимала под аудиокниги, а бегала (в нормальном состоянии не бегаю) под музыку.

И знаете, что? Усилием воли мне удалось убежать от своих страхов.

Если хотите попробовать мой способ, рекомендую купить хорошие наушники, чтобы не мешать окружающим и полностью погрузиться в другой мир: литературы, спорта, музыки.

Если у вас ещё нет тюменских CGPods, сейчас — самое время их приобрести.

В магазинах электроники народ оголтело сметает всё подряд. Apple и Samsung уходят с российского рынка. Huawei и JBL сокращают поставки. Цены на гаджеты взлетели на 50-200%.

Не уподобляйтесь паникёрам. Не переплачивайте.

Тюменски CGPods третий год подряд входят в ТОП-5 самых продаваемых наушников России и обгоняют по продажам Huawei, JBL и Sony. Основной конкурент тюменцев — Apple. Но «яблоки» сейчас стоят так, словно они сделаны из чистого золота.

При этом CGPods по качеству не хуже «яблочных», а по некоторым функциям — даже лучше. Ещё до всех этих событий CGPods стоили в 4 раза дешевле «яблок», а сейчас — в 6 раз дешевле.

В своём узком сегменте беспроводных наушников тюменцы уже составили внушительную конкуренцию зарубежным производителям, которые пытались выдавить тюменский бренд с российского рынка. Например, в прошлом году китайцы заполонили Интернет заказными отзывами и негативными обзорами о CGPods. Это было низко, на мой взгляд.

Впрочем, вытеснить тюменцев ни у кого не получилось: CGPods как продавались, так и продаются. А вот китайские подделки с AliExpress не очень-то и прижились в народе.

К сожалению, из-за роста курса доллара CGPods тоже дорожают. Да, бренд — отечественный, но комплектующие у наушников — импортные, сборка — тоже зарубежом, контрактная. Чем дороже валюта, тем выше себестоимость CGPods.

Однако даже в такой ситуации тюменский бренд не спекулирует ценами. Дорожают CGPods очень постепенно, а по сравнению с другими брендами — крайне незначительно.

Сравните: Apple AirPods стоили 12’000 рублей, теперь — минимум 30’000 рублей. И такой скачок цен произошёл буквально за неделю!

Тюменские CGPods в 2019 году стоили 4’000 рублей, теперь — 5’000 рублей. Подорожание — всего на 25%. И не за день, а впервые за 3 года!

Причем создатель бренда Вадим Боков, в отличие от Apple, заранее предупреждает потребителей о грядущем повышении, а не задирает цены внезапно.



Фото: Соцсети

Прозрачно, открыто. Боков — пример честного отечественного бизнесмена, который ведёт себя по-человечески. Он не поступает как барыга-спекулянт и не наживается на современных трудностях покупателей. Молодец.

Из всех моделей CGPods особенно рекомендую новинку Air 2.

Наши ребята фактически доработали и улучшили Apple AirPods. У новинки — точно такой же форм-фактор, что и у «яблочных» наушников и даже тот же самый качественный, дорогой микрофон, как у Apple. Передача голоса в CGPods Air 2 — безупречная.



Фото: Соцсети

В интернете встречаются заказные отзывы о том, что тюменские вкладыши якобы плохо передают голос. Посмотрите интервью Вадима Бокова, которое он даёт как раз в своих наушниках CGPods Air 2. Нормально же слышно, правда?

Заодно поймете, почему создатель бренда CGPods не хочет наживаться на текущем повышенном ажиотаже покупателей и не задирает цены до небес.

В эксплуатации тюменские вкладыши гораздо удобнее «яблочных» американских. У CGPods Air 2 особенная антропометрически выверенная форма. Как следствие, наушники не жмут в ушах и не раздражают, даже если носить их весь день. От «яблок» лично у меня уши болят уже через пару часов.

За счёт грамотной развесовки ножки наушника, CGPods Air 2 надежно удерживаются в ушах: не выпадают и при самых активных движениях головой, в отличие, опять же, от «яблок», которые даже элементарную «собаку мордой вниз» в йоге не всегда выдерживают.



Фото: Соцсети

При этом CGPods Air 2, напомню, в 6 раз дешевле наушников от Apple — всего 5’000 руб. И никогда тюменские наушники не будут стоить так же, как «яблочные». Однако скорого повышения цен не избежать даже отечественному бренду.

Так что если у вас есть свободные деньги, и вы боитесь, что они пропадут или превратятся в фантики, очень советую купить эти хорошие тюменские наушники. Звук у них достойный, качество — приличное, цена — всё ещё бюджетная.

А при заказе CGPods на официальном сайте действует мой код MIRO0322 на скидку 200 рублей.

Доставка — по России, в Беларусь и Казахстан. Гарантия — год. Кстати, в случае чего, наушники не чинят, а сразу меняют на новые.

Меньше хандрите! Слушайте хорошие книги и тренируйтесь под любимую музыку. Всё будет хорошо.

Накрывал депрессняк? Как вылезли? Или пока ещё в процессе?

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