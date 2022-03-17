Блонд балаяж – тренд весны 2022: модное окрашивание на короткие волосы

В последнее время появилось много разных оригинальных техник окрашивания волос. Одной из них является балаяж, который замечательно смотрится на волосах любой длины. Если вы являетесь обладательницей коротких волос, обратите внимание на несколько привлекательных оттенков. Немаловажной информацией также станет руководство по уходу за локонами с окрашиванием в стиле блонд-балаяж.

Техника балаяж

Как уже было сказано, в последние десятилетия техника балаяж обретала все большую популярность. Сегодня этот вид окрашивания находится на пике, поскольку обеспечивает волосы оригинальным переливом и помогает воссоздать эффект естественного выгорания волос на солнце.

Преимуществом техники является не только привлекательный вид, но и практичность. Вам не нужно постоянно подкрашивать корни, даже отросшие волосы выглядят очень эффектно и стильно.

Вот несколько оттенков градиента в стиле блонд-балаяж.

Пепельный блонд

Очень привлекательный оттенок, который позволяет волосам выглядеть естественно. Такой блик может присутствовать, как при выгорании на солнце, так и при появлении седины. Стоит также отметить, что подобное окрашивание позволяет визуально увеличить объем коротких волос. именно поэтому подходит для шевелюры любой текстуры (в том числе и для очень тонких волос).

Седой балаяж

Седину можно замаскировать пепельным блондом, однако еще больший эффект появится в случае, если вы предпочтете седой балаяж. Выполнение данного вида окрашивания предполагает наличие именно седых прядей, что решает вопрос маскировки высветленных временем волос. Отлично смотрятся не только короткие, но и волосы средней длины. Вертикальные осветленные пряди визуально делают лицо уже, что помогает выгодно подкорректировать овал.

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Медный оттенок

Отличный выбор для обладательниц смуглой кожи с теплым подтоном. Волосы блестят и переливаются цветом благородного темного золота высшей пробы, латуни или меди, что напоминает естественное умеренное выгорание на солнце. Такая прическа смотрится великолепно на волосах короткой и средней длины, основа моет быть не только светлой, но и русой. Это не умалит эффекта и стильности, а еще больше подчеркнет красоту и достаточно большой объем волос.

Медовый золотой оттенок

Более светлые золотистые пряди смотрятся просто восхитительно. Такая прическа подходит для женщин не только со смуглой, но и с белой кожей. Окрашивание создает естественных эффект выгорания волос на солнце, причем в летний период. Обретаются привлекательные блики, которые позволяют визуально увеличить объем.

Уход за волосами, окрашенными в технике балаяж

Как уже было сказано, вы можете делать коррекцию и подкрашивать корни гораздо реже, но эффективный уход должен присутствовать всегда. Это позволит вам максимально долго сохранять тот цвет и оттенки, которые были вами выбраны первоначально. Для этого необходимо выбрать правильный шампунь и кондиционер. Если речь идет о блонде, отдайте предпочтение средствам пепельного, белого или фиолетового цвета, чтобы избежать желтого оттенка.

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Необходимо позаботиться об увлажнении, и для этого подойдет специальная маска для волос. Используйте ее один или два раза в неделю, этого будет достаточно. Можно использовать масла, однако следует быть осторожным, поскольку большое количество или состав определенных масел может спровоцировать сухость волос.

Очень внимательно читайте этикетки, чтобы избежать присутствия в составе средств сульфатов и силиконов. В основном эти ингредиенты есть во многих шампунях, однако есть производители, которые от них отказались. Постарайтесь найти безопасное средство по уходу без сульфатов и силиконов, поскольку они высушивают волосы и являются агрессивными по отношению к цвету (быстро его снимают и сокращают время действия краски).

Постарайтесь реже пользоваться приборами с высокой температурой, которые часто применяются при укладке. Окрашенные волосы очень уязвимы, могут перегреться и стать ломкими и безжизненными. Поэтому старайтесь обходиться без плойки или утюжка, а если пользуетесь, предварительно наносите термозащитное средство.

Никогда не расчесывайте мокрые волосы и не трите их полотенцем. Можете слегка промокнуть, высушить теплым феном или оставить высыхать естественным способом.