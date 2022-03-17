Мнение: Дикий Запад

Помимо «обычных» персональных санкций в США теперь действует и список из 25 фамилий, в отношении которых введен «приоритетный режим» на заморозку и изъятие всех активов. Путин находится в общем списке. Что примечательно — он упомянут пренебрежительно в алфавитном порядке, аккурат после Пригожина. Блокировке подлежит не только имущество, но и любой бизнес, прямо или косвенно связанный с упомянутыми лицами.

Обращает на себя внимание формулировка «заморозка и изъятие». По сути, речь идет о конфискации всего найденного, в том числе и в случае, если бизнес, имущество или транзакции формально принадлежат номиналам или родственникам.

Упрощенный порядок заморозки и изъятия подразумевает внесудебное преследование по принципу революционной целесообразности и пролетарской бдительности. Простого факта подозрения теперь будет достаточно для репрессий, механизм апелляции практически отсутствует.

Жесткость мер беспрецедентная, жестче может быть только список на ликвидацию. В определенном смысле в отношении этих 25 человек начинают действовать нормы Дикого Запада, когда объявляется тотальная охота. А это подразумевает появление на арене и фигуры «охотника за головами» – теперь за активами указанных граждан начнется охота, подогреваемая вознаграждением за усердие.

Несколько лет назад российская знать бравировала попаданием в санкционные списки, полагая это чуть ли не знаком отличия. Теперь, похоже, оптимизм поугаснет. Юмор ситуации начинает напоминать юмор висельника.

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