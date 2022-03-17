Как Энн Хэтэуэй подшутила над Джаредом Лето и при чем тут фильм “Дом Gucci”

Обладательница премии “Оскар” актриса Энн Хэтэуэй стала гостьей Стивена Кольбера в его вечернем телешоу. Темой разговора стал выход нового сериала с ее участием WeCrashed, который получил в русском переводе название “Не сработало”. Актриса появилась на шоу в ярком образе – цветном комплекте Christopher John Rogers. Широкие брюки дополнил боди на тонких бретелях, а сверху Энн надела пальто той же расцвекти, но во время разговора сняла его.

В новом сериале WeCrashed Энн Хэтэуэй и Джаред Лето играют амбициозную супружескую пару – Адама и Ребекку Нейман, которые создали сеть коворкингов и сами же ее погубили. Говоря о своем партнере, Энн вспомнила забавный случай на площадке. Известно, что Джаред Лето из тех редких актеров, который максимально перевоплощается в своего героя, работая над ролью. Коллеги рассказывают, что Джаред не выходит из образа, пока идут съемки. И вот однажды во время съемок WeCrashed, зная о такой особенности Джареда, Энн решила подшутить над ним, выбить, так сказать, почву из-под ног.

В тот день вышел трейлер фильма “Дом Gucci” (в этой картине Ридли Скотта актер сыграл Паоло Гуччи), – начала свой рассказ Энн. – Вы понимаете, что я не могла пропустить это. Я должна была сделать что-то. И вот мы прощаемся в конце смены и я ему: “Во имя Отца, Сына и Дома Gucci” и перекрестилась как Леди Гага в знаменитой сцене. Надо было видеть Джареда. Мне казалось он разрывался на три части – вот Джаред, вот Паоло Гуччи и Адам Нейман.

Напомним, что в картине есть яркая сцена, в которой героиня Леди Гаги клянется герою Джареда Лето и крестится со словами: “Во имя Отца, Сына, и Дома Гуччи”.

Энн Хэтэуэй и Стивен Кольбер



Напомним, что съемки сериала WeCrashed начались весной прошлого года в Нью-Йорке. Первые эпизоды шоу выйдут в ближайшие дни.

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Энн Хэтэуэй и Джаред Лето на съемках сериала WeCrashed (“Не сработало”)