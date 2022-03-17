В Совфеде выступили за запрет пропаганды чайлдфри

Необходимо запретить пропаганду чайлдфри среди несовершеннолетних с помощью законов, как запретили пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщила сенатор Маргарита Павлова.

Чайлдфри, по утверждению сенатора, является «очередным инструментом Запада», который направлен на деморализацию российской молодежи, передает РИА «Новости».

Проект закона по запрету пропаганды идеологии бездетности предложили депутаты башкирского парламента. Его планируется внести в Государственную думу в скором времени.

«Концепцию этого законопроекта, конечно, поддерживаю. Проблема такая действительно есть. Решать ее нужно, в том числе, методами административного запрета подобной пропаганды, по аналогии с запретом пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей», – сказала сенатор.

Павлова добавила, что нельзя позволять «затуманивать умы молодежи подобными идеями», когда РФ необходимо возродить семейные ценности и семейный образ жизни, а также решить демографическую проблему.

«Кроме того, считаю такую пропаганду, основанную на понятиях лжесвободы, очередным инструментом Запада, направленным на депопуляцию и деморализацию российской молодежи. Сегодня движение чайлдфри – это попытка внушить нашим детям ложные идеалы, которые в итоге станут одним из инструментов снижения рождаемости», – отметила она.

Подобные тренды, по словам сенатора, нельзя популяризировать. «Они антигосударственные и не соответствуют указу президента о внесении защиты традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей в список приоритетов национальной безопасности страны», – заключила Павлова.

Ранее мировой суд Москвы оштрафовал на 100 тыс. рублей главного редактора телеканала «Муз ТВ» Андрея Разыграева за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Также был оштрафован сам телеканал «Муз ТВ», по решению суда он должен выплатить 1 млн рублей.