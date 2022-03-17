 

Россия договорилась с украинской стороной об обеспечении безопасности Чернобыльской АЭС

17.03.2022, 13:08, Новости дня
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Российская сторона достигла договоренности с украинскими военными о совместном обеспечении безопасности на Чернобыльской АЭС, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Взятие под контроль российскими военными Чернобыльской АЭС произведено таким образом, чтобы не наносить ущерб ее безопасности. Достигнута договоренность с военнослужащими украинского отделения батальона охраны станции о совместном обеспечении безопасности ее энергоблоков и саркофага», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.

«Мы намерены и далее прилагать все усилия для (обеспечения) безопасности данного объекта», – отметила она.

Ранее сообщалось, что электроснабжение Чернобыльской АЭС восстановлено.  До этого украинский системный оператор НЭК «Укрэнерго» заявил о полном обесточивании Чернобыльской атомной электростанции. После этого МАГАТЭ перестало получать данные от систем мониторинга Чернобыльской АЭС.

В тот же день Минобороны России обвинило украинских националистов в нанесении ударов по подстанции и линиям электропередачи, питающим ЧАЭС. В результате российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные источники питания.

Директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что российские военнослужащие контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС совместно с украинской охраной и персоналом станций.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что РФ в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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