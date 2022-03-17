Настоящие братья

Пока РФ ведет в Украине «спецоперацию», европейские страны одна за другой протягивают украинским беженцам руку помощи. Им дают кров, деньги, работу. Простые люди селят их в свои квартиры.

«Новая газета» начинает цикл публикаций о том, как в разных странах мира принимают украинских беженцев. В РФ мы часто слышим, что украинский народ для нас — братский. Но пока действия, по крайней мере на уровне государств, расходятся со словами.

В то время как пропасть между россиянами (68% которых, по данным официозного ФОМ, поддерживает «спецоперацию») и украинцами становится непроглядной, Европа протягивает нашим братьям руку помощи.

Простые и в общем-то сами бедные молдаване пускают беженцев в свои дома. Студенты в Германии массово становятся волонтерами и целыми общежитиями идут помогать бегущим от боевых действий. В Швейцарии пункты сбора гуманитарной помощи переполнены одеждой и медикаментами. В Финляндии для украинских беженцев — бесплатный проезд.

Не это ли настоящее братство?

О том, как помогают украинским беженцам в России, мы тоже расскажем — в следующих выпусках.

Украинские беженцы на вокзале в Берлине. Фото: Reuters

Германия

— Приехали две женщины пожилые — глухонемые, и у обеих еще букет заболеваний. Мы искали человека, который мог бы им переводить, то есть знает и русский язык глухих, и немецкий. В итоге справились, нашли такого, наверное, единственного во всей округе, — Дарья Хрущева, славист из Кельна, рассказывает, как русскоязычное сообщество немецкой земли Северный Рейн — Вестфалия объединилось для помощи украинским беженцам.

Группа активных экс-россиян в Северном Рейне, это человек 300, объединилась для совместных действий примерно год назад, когда на родине шли уличные акции в поддержку Навального. Эмигранты их поддержали, также организовав митинги в своих городах. Когда в феврале ситуация на российско-украинской границе явно стала накаляться, люди также выходили на улицы, крупная демонстрация прошла 24 февраля, с этого дня началась самоорганизация. Аналогично — в группе украинских эмигрантов, сейчас все группы неравнодушных координируют действия в Сети, обмениваясь информацией. Создан виртуальный ресурс, на котором приезжающие могут найти все данные о программах помощи, здравоохранении и волонтерах в каждом городе.

Рассказывает Дарья Хрущева:

— Числа 6–8-го уже начали собирать гуманитарную помощь. У кого-то есть склад пустой, например, — кидаем клич: то, что вы хотите отдать, пожалуйста, привозите на этот склад, оттуда будем вывозить на границу, куда приезжают люди. Купили коробку макарон, собрали какую-то одежду или медикаменты — привезли. Разбирать приходят волонтеры.

Гуманитарную помощь стали привозить и компании: супермаркеты, аптеки, косметические магазины. Есть еще такое общество — «Сине-желтый крест» — сейчас они особенно активны, координируют почти все, активно сотрудничают с администрациями городов. Они буквально пару раз бросили клич: пожалуйста, приходите, нужна помощь на сортировке. Рук не хватало. И потом уже было очень много людей, и они даже писали, что не надо приходить, потому что пришло целое общежитие университета — очень много студентов.

Чтобы забрать людей на границе, нанимают автобусы. Водителям выделяются средства, чтобы по дороге на остановках кормить людей. Несколько таких мелких групп, как наша, так или иначе координируют, и, конечно, уже довольно большую работу взяли на себя город и федеральная земля.

Кто помогает? Разные люди, большинство — выходцы из Украины или России. Студенты, частные предприниматели, мои коллеги из университета, переводчики. Русские немцы, немцы из Казахстана, еврейские эмигранты.

Я сотрудничаю с футбольной командой. Они тоже автобусы отправляют к границам, там забирают людей и привозят, здесь расселяют или, если кому-то нужно дальше ехать, помогают сесть на поезд, объясняют, как ехать дальше, каким маршрутом и так далее.

В клинике этой же команды консультировали тех, кому нужна была медицинская помощь.

Бо́льшая часть беженцев сейчас находится в Берлине, но многих начинают перенаправлять вглубь страны. Некоторые сами хотят в конкретный город или землю, если там есть родственники или контакты в гуманитарных организациях.

Люди на границе стоят всегда. Там их встречают на машинах волонтеры, на автобусах; кроме того, курсирует транспорт — сейчас все беженцы могут общественным транспортом пользоваться бесплатно. То есть ты просто показываешь украинский паспорт, говоришь, куда тебе надо дальше, и тебя просто сажают в поезд. На вокзалах встречают группы волонтеров.

Есть люди, которые едут на своих машинах, у меня есть такие знакомые, они с двумя детьми, наверное, числа 28-го из Одессы выехали, добрались до границы с Молдавией, потом через Румынию приехали сюда. Для них главное было — выбраться.

Но кто-то приезжает буквально с одной сумкой. Все жалуются на расстройство сна, головные боли.

Иногда мы ищем жилье. Если, например, люди не хотят в общежитие, можно у кого-то на частной квартире на несколько дней остаться, такие варианты тоже мы все постоянно мониторим. Но, честно говоря, большинство беженцев говорят, что больше хотят в общежитие, чтобы никому не мешать, никого не стеснять.

Сейчас Германия упростила режим пребывания для украинцев: они могут подать на вид на жительство на год, устроить детей в школы, детские сады. Плюс всякие курсы немецкого языка.

Но, по моим ощущениям, большинство беженцев хочет скорее вернуться домой, в Украину. Люди себя ощущают скорее гостями. Они всегда очень благодарны. Но при этом чувствуется, что они не собираются оставаться навсегда. Правда, несколько человек спрашивали, например, как найти временную работу, чтоб дома не сидеть, но без языка это трудно. И все хотят домой.

Татьяна Брицкая

Швейцария

В пятницу Федеральный совет Швейцарии принял решение о предоставлении защитного миграционного статуса S (временный вид на жительство) для военных беженцев из Украины — он максимально упрощает бюрократическую процедуру и позволяет быстро помочь людям. Начиная с субботы, 12 марта, украинцы, бежавшие в Швейцарию из-за российской «спецоперации», получают его в федеральных центрах по предоставлению убежища.

С этим статусом украинские беженцы могут оставаться в Швейцарии без процедуры предоставления убежища в течение одного года. При необходимости (если боевые действия будут продолжаться) их право на проживание может быть продлено. Взрослые могут сразу же устраиваться на работу (трехмесячный период ожидания был отменен), детей ждут в школах — причем с первого же дня регистрации в миграционном центре. Статус S также позволяет дальнейшее воссоединение семьи и предоставляет свободу передвижения в пределах Шенгенской зоны. Беженцы получают социальную помощь и медицинскую страховку. Согласно заявлению министра юстиции и полиции Швейцарии Карин Келлер-Суттер,

страна сможет принять от 50 до 60 тысяч украинских беженцев.

Фото: Sebastian Gollnow / Getty Images

В эти дни над административными зданиями многих швейцарских городов развеваются украинские флаги. Во всех шести федеральных центрах по предоставлению убежища в выходные было очень многолюдно, и, хотя центры работали в полную силу, не обошлось без длинных очередей, ждать приходилось часами. Сотрудники раздавали бутылки с водой и детское питание. Волонтеры приносили складные стулья и предлагали людям посидеть. Беженцы заполняли анкеты, сдавали отпечатки пальцев.

К утру вторника Государственный секретариат по миграции (SEM) зарегистрировал 5211 украинцев, получивших статус защиты S. Из них для 2121 человека было найдено частное жилье. Всего же страна предлагает беженцам 45 тысяч мест в частных квартирах и домах и 5 тысяч — в гостиницах и скаутских центрах. Швейцарцев, желающих приютить у себя украинцев, инструктируют: после всего, что беженцы пережили, им нужна стабильность, поэтому вы должны приютить их не меньше чем на три месяца;

просто предоставить беженцам спальные места, удобства и возможность уединиться и побыть в тишине и покое — недостаточно, им также нужно ваше время, которое вы проведете с ними, общаясь и помогая освоиться на новом месте.

Количество беженцев, которых может принять Швейцария, невелико — все-таки это маленькая страна с населением всего в 8,5 млн человек, — и швейцарцы «компенсируют» это, помогая другим странам, которые принимают у себя украинцев. Например, гуманитарный фонд «Швейцарская солидарность» собрал 82 миллиона швейцарских франков в поддержку жертв «спецоперации» в Украине. А объемы гуманитарной помощи, собранной швейцарцами и отправленной в Украину и на ее границы, подсчитать невозможно — так ее много: волонтерские пункты сбора и сортировки одежды, медикаментов и вещей первой необходимости стихийно появились практически в каждом, даже небольшом населенном пункте. Трудно найти швейцарца, который бы никак не откликнулся на трагедию, переживаемую сейчас украинским народом.

Екатерина Гликман

Болгария

В черноморском курортном городе Бургасе единый кризисный центр помощи беженцам из Украины расположился в модернистском здании морского вокзала. Группой волонтеров руководит Александра Долгих, перебравшаяся сюда на постоянное место жительства еще восемь лет назад. Ее свободный болгарский оказался как нельзя кстати — вопреки расхожему мнению, другие славянские языки здесь понимает не так много людей. Александра начала с того, что помогла эвакуироваться с Украины своей родне, а потом уже не смогла остановиться.

Фото: Hristo Rusev / Getty Images

В этом зале раньше находился таможенный пост, сейчас здесь сидят представители Болгарского Красного Креста и городской общины (мэрии), оформляющие документы для прибывающих беженцев. Флорист Алина Н. покинула Киев не раздумывая, как только утром 24 февраля на столицу упали первые бомбы; это был рефлекс, поясняет она, — в 2014 году ей уже пришлось спасаться бегством из Донбасса. У семьи Алины есть средства, и они с мужем и ребенком сняли жилье в приличном квартале Бургаса. Это ведь ненадолго, надеется Алина… По ее словам, жизнь ни в одной из стран Европы ее не привлекает.

Оксане М., которая у себя на родине оказалась в самом пекле боевых действий, под огнем в Николаеве, повезло меньше: муж остался служить в украинской армии, а ей с двумя дочерьми и сыном одной из них пришлось добираться сначала до румынской границы, а затем — на машине румынского волонтера — до болгарской. Для таких, как Оксана, болгарское правительство выделят по 40 левов (20 евро) в сутки на каждого члена семьи; их будут получать не сами пострадавшие, а те болгарские отельеры, которые поселят их в своем фонде. В эту сумму входит и проживание, и питание.

К 12 марта число запросивших приют в Болгарии украинцев составило 33 тысячи человек, причем треть из них — дети,

сообщила вице-премьер по вопросам эффективного управления Калина Константинова.

Установлено прямое железнодорожное сообщение Бухарест — Русе (пограничный болгарский город). С 14 марта работает национальная горячая линия на украинском языке. Методы приема людей совершенствуются на ходу: рядом с местами пересечения границы открываются дополнительные пункты оказания помощи и содействия беженцам, где они будут регистрироваться и сразу же получать медицинскую страховку, а также доступ к ряду других социальных услуг. Разработанные документы, по словам Валерия Рачева, руководителя сформированной при правительстве Оперативной координационной группы, будут обеспечивать намного больше прав, чем международный статус беженца. Например, украинцы в Болгарии смогут воспользоваться облегченной процедурой открытия банковского счета — на территории Евросоюза чужому это сделать непросто.

Что характерно, временная защита будет предоставляться гражданам не только Украины, но и других стран, находившимся на ее территории к моменту начала военных действий. Этническим болгарам из исторической диаспоры на территории Украины и вовсе могут быть выданы полноценные национальные документы — президент Румен Радев ожидает, что в ближайшем времени Народное собрание (парламент) решит эту проблему.

Что касается финансирования организации по приему жителей из Украины, то обсуждается поддержка со стороны ЕС принимающим государствам, но на данный момент местные власти в Болгарии рассчитывают на свой бюджет. Муниципалитеты подготовили соответствующие кризисные планы. Шансы на участие Евросоюза велики: институты Европейской комиссии, занимающиеся проблемами интеграции, отмечают «сильную и позитивную» реакцию гражданского общества Болгарии, неправительственных организаций и самоорганизованных волонтеров, а также местного бизнеса и местных органов власти. Оперативно разработано несколько сотен инициатив по поддержке, предлагающих гуманитарную помощь, бесплатное жилье, психологическую поддержку, возможности трудоустройства и многое другое.

Помимо прочего, прибытие в Болгарию новых рабочих рук может положительно сказаться на экономике страны: премьер-министр Болгарии Кирил Петков назвал украинских беженцев умными, образованными, высококвалифицированными.

В письме к правительству страны Ассоциация болгарских работодателей заявила, что ее члены могут трудоустроить до 200 тысяч украинцев!

На созданном болгарским правительством для нужд украинских беженцев едином информационном портале уже выставлено множество трудовых вакансий. Предложения исключительно разнообразные, включая рабочие места в сфере IT, текстильной, строительной и туристической отраслях. Не останутся без работы преподаватели иностранных языков, переводчики, а также медсестры, официанты, повара и домашние помощницы.

Геннадий Габриэлян

Молдова

Около 330 тысяч украинских беженцев устремились в соседнюю Молдову — бывшую советскую республику и самую бедную европейскую страну. Большинство пересекает Молдову транзитом, но свыше 100 тысяч остаются здесь: в стране находятся 102 836 жителей Украины, из которых 48 405 — дети.

Официальный Кишинев открыл 96 центров временного размещения, а сотни молдаван проявили солидарность и безвозмездно приютили у себя соседей, бегущих от российской «спецоперации».

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев от 13 марта, в Молдову приехало свыше 330 тысяч украинских беженцев. Страна с населением в 2,5 млн человек лидирует в регионе по количеству беженцев на каждого жителя.

Всего за первые две недели «спецоперации» в Украине население Молдовы увеличилось на 4%,

заявил 12 марта молдавский министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сообщила 7 марта, что власти страны создадут «зеленые коридоры» транзита беженцев из Украины от молдавско-украинской границы до молдавско-румынской. Премьер сообщила, что, по оценкам ООН, около 5 млн человек покинут Украину, если военные действия продолжатся. «Поток беженцев вырастет, а возможности Молдовы ограничены. У нас свои экономические проблемы. Поэтому наш приоритет — перенаправлять поток беженцев в другие страны», — добавила Гаврилица.

Фото: Michael Kappeler / Getty Images

С 8 по 13 марта молдавские власти организовали транспортировку свыше 12 тысяч украинских беженцев в соседнюю Румынию. Также в этот период из Кишинева вылетели рейсы с украинцами в Израиль, Болгарию, Турцию и Германию. Франция и Германия заявили, что примут по 2500 беженцев из Украины, которые сейчас находятся на территории Молдовы.

В стране работает государственный портал, где публикуется информация о трафике на КПП, экстренных авиарейсах для жителей Украины, центрах размещения, жилье, питании, работе и обучении в Молдове для семей беженцев.

Помимо этого, молдавские власти открыли в стране 96 центров временного размещения для беженцев. По данным на 14 марта, в центрах остается еще 4 тысячи свободных мест.

Тем не менее подсчитать, сколько украинцев находится в Молдове, сложно — многих из них приютили у себя молдавские семьи, некоторые из беженцев остановились в гостиницах или арендуют жилье. Происходящее в Украине сплотило молдаван: десятки добровольцев дежурят на КПП, развозят украинцев до центров размещения, покупают продукты и сим-карты. Сотни семей в Молдове заселили в своих домах и квартирах беженцев из Украины. Для тех, кто бежит от боевых действий, и тех, кто готов принять у себя беженцев, была создана группа в фейсбуке, в ней насчитывается свыше 85 тысяч участников.

Одна из участниц сообщества, Галина Бордиан из села Чинишеуца на северо-востоке Молдовы, приютила у себя дома беженцев из Одессы — Оксану с двумя детьми.

«У нас двухэтажный дом, в доме все удобства. У Оксаны с детьми отдельная комната. Мы с них ни копейки не взяли и не возьмем, у нас есть куры, мясо в холодильнике, мы их кормим за свой счет. Мы решили помочь людям, они же в беде остались. Газ у нас очень дорогой, мы же все равно заплатили за него, а в доме никто не живет — только я с мужем. А там в Одессе беда бедой, воют сирены, дети очень испуганные приехали, Оксана постоянно плачет», — рассказывает Галина.

Наталья Ботнарюк живет в пригороде Кишинева — небольшом городе Дурлешты. С начала «спецоперации» в Украине она приняла у себя семью беженцев.

«У нас живет пара из Одессы с маленьким ребенком, кошкой и собакой. Они приехали 25 февраля. Мы живем в частном доме, в одной из комнат они и поселились. У нас с мужем не возникало никаких вопросов, надо было помочь людям, и мы помогли. Мы поставили себя на их место. Мой муж несколько раз ездил на машине на север Молдовы в Атаки и привозил беженцев», — говорит Наталья.

Иллюстратор из Кишинева Алекс Бурец разместил в свободной квартире женщину с двумя детьми и двумя кошками из Одессы. Они приехали в Молдову на второй день обстрелов. На вопрос, почему Алекс и его супруга решили приютить у себя беженцев из Украины, он отвечает:

«Так нас научили родители. Надо помогать людям, у которых горе».

Власти Молдовы планируют выплачивать единовременное пособие гражданам страны, которые приютили у себя беженцев на продолжительный срок. О мерах поддержки объявят на этой неделе.

Алина Михалкина

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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