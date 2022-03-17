 

Мнение: Критические уязвимости

17.03.2022, 12:38, Разное
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В минобороны США полагают, что в операции на Украине Россия задействовала 75% всех своих вооруженных сил. Если это так, то подобное означает, что вся остальная территория страны остается фактически без прикрытия. Да, есть флот, есть стратегически ядерные силы, но Россия — континентальная страна с гигантской по протяженности границей и территориями, которые и в обычной обстановке прикрыть крайне сложно.

Достаточно вспомнить, что перед «не-войной» армия и техника эшелонами шла из Сибири и Дальнего Востока, к Украине были стянуты войска постоянной готовности. Фактически у Кремля при таком положении дел слишком мало сил для обороны всего остального периметра и просто нет резервов для усиления в случае обострения на любом из участков. А участков достаточно: это и Курилы, и Дальний Восток, и Таджикистан, и Закавказье. Сирия, кстати, тоже. Случись что — и вместо подкреплений будет предложено держать обстановку с помощью героизма.

Авантюра на Украине создает критические уязвимости для безопасности страны, и чем дольше будет идти «спецоперация», тем риски будут становиться выше.

Источник: Эль Мюрид



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