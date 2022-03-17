В РФ за сутки госпитализировали 5 тыс. человек с коронавирусом

За минувшие сутки в РФ госпитализировали 5008 человек, на 15,8% меньше по сравнению с 16 марта, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«По состоянию на 17 марта 2022 года в РФ за сутки: госпитализировано 5008 человек, на 15,8% меньше по сравнению с 16 марта; выписано в связи с выздоровлением 112 614 человек, на 4,6% меньше по сравнению с 16 марта; выявлено 34 819 новых случаев COVID-19; подтвержден 561 летальный исход», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.РФ».

Накануне госпитализировали 5945 человека.

Официальные данные поступают из оперативного штаба раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день.