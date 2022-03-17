 

Захарова опровергла информацию о прибытии Лаврова в Пекин

17.03.2022, 11:35, Новости дня
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Официальный представитель МИД Мария Захарова опровергла сообщение немецкой газеты Bild о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ночью якобы вылетал в Пекин.

«Сергей Лавров вчера допоздна работал на Смоленке, а рано утром приступил к подготовке к переговорам с ближневосточными коллегами в Москве», – написала она в своем Telegram-канале.

Захарова поинтересовалась, выпишут ли немецкому журналисту, такое придумавшему, премию». Она добавила, что подобный текст «не переплюнуть».

Как утверждалось в материале издания, самолет с Лавровым не долетел до места назначения, а развернулся над Новосибирском и сел в московском аэропорту Внуково.

Ранее Лавров заявил о «грязном давлении» США на поддерживающие Россию страны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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