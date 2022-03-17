Знаменитый скульптор из Якутска прекратил работу из-за отсутствия немецкого пластификатора, который он добавлял в навоз

Якутский “народный скульптор” Михаил Боппосов прекратил радовать соотечественников своими изваяниями из навоза, поскольку в России больше нельзя купить немецкий пластификатор для глин фирмы “Шрёмберг”, который он добавлял в свой материал.

Самородок приоткрыл местной “Комсомольской правде” секрет своих изделий – ещё в советские годы он работал на заводе, производившем химические изделия, в том числе загустители.

– Пластификаторы эти мы тогда просто мешками выносили, через забор их перебрасывали. Думали, в хозяйстве пригодится, но попробовали, как удобрение, не пошло, урожай сожгли наоборот. Никто не знал, что с этим делать, а я придумал, что раз оно глину загущает, то и навоз должно. Консистенция в чём-то похожа. И я придумал, получается, уникальный материал для лепки, – вспомнил Боппосов. – Вы же из обычного навоза не слепите, развалится всё. А так пожалуйста, добавили, перемешали, и из такого навоза можно лепить хоть неделю, хоть месяц, сколько душе угодно.

Потом, по словам скульптора, Америка развалила Советский Союз и завод закрылся. Однако ещё в 2000-е годы, в расцвет альтернативного искусства, он вспомнил о своём изобретении, купил аналогичный по составу пластификатор производства ФРГ и смог повторить опыт. С тех пор не имеющие аналогов работы Боппосова стали известны не только в России, но и во всём мире.

Сейчас, делится самородок, у него осталось небольшой объём немецкого пластификатора, а пополнить запасы нельзя из-за санкций. Поэтому он решил временно приостановить работу. Оставшийся химикат скульптор, вероятно, пустит на одну “важную для всех” работу.

– Может, кукиш трёхметровый слеплю, в сторону Европы развернём потом, пусть там знают. Тут думать надо, – заключил он.

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