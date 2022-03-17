 

Знаменитый скульптор из Якутска прекратил работу из-за отсутствия немецкого пластификатора, который он добавлял в навоз

17.03.2022, 11:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Якутский “народный скульптор” Михаил Боппосов прекратил радовать соотечественников своими изваяниями из навоза, поскольку в России больше нельзя купить немецкий пластификатор для глин фирмы “Шрёмберг”, который он добавлял в свой материал.

Самородок приоткрыл местной “Комсомольской правде” секрет своих изделий – ещё в советские годы он работал на заводе, производившем химические изделия, в том числе загустители.

– Пластификаторы эти мы тогда просто мешками выносили, через забор их перебрасывали. Думали, в хозяйстве пригодится, но попробовали, как удобрение, не пошло, урожай сожгли наоборот. Никто не знал, что с этим делать, а я придумал, что раз оно глину загущает, то и навоз должно. Консистенция в чём-то похожа. И я придумал, получается, уникальный материал для лепки, – вспомнил Боппосов. – Вы же из обычного навоза не слепите, развалится всё. А так пожалуйста, добавили, перемешали, и из такого навоза можно лепить хоть неделю, хоть месяц, сколько душе угодно.

Потом, по словам скульптора, Америка развалила Советский Союз и завод закрылся. Однако ещё в 2000-е годы, в расцвет альтернативного искусства, он вспомнил о своём изобретении, купил аналогичный по составу пластификатор производства ФРГ и смог повторить опыт. С тех пор не имеющие аналогов работы Боппосова стали известны не только в России, но и во всём мире.

Сейчас, делится самородок, у него осталось небольшой объём немецкого пластификатора, а пополнить запасы нельзя из-за санкций. Поэтому он решил временно приостановить работу. Оставшийся химикат скульптор, вероятно, пустит на одну “важную для всех” работу.

– Может, кукиш трёхметровый слеплю, в сторону Европы развернём потом, пусть там знают. Тут думать надо, – заключил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12 / Город Александров во Владимирской области переименуют в «Б.Ю. Александров»

17.01 / СМИ: канцлер Германии Шольц отказался поддерживать антироссийские санкции

11.02 / Мнение: Хроники деградации Британии

29.11 / На двоих — одно дыхание

05.07 / Скандалы: День металлурга

08.12 / Ученые обнаружили связь между нарушениями сна и депрессией у подростков

20.01 / Наталья Водянова, Антуан Арно и Наоми Кэмпбелл на показе последней коллекции Вирджила Абло для Louis Vuitton

05.10 / Белорусский политик: В Кремле принято решение в отношении Лукашенко

09.11 / Американские соцсети: 132 тысячи бюллетеней в Джорджии могут быть недействительными

26.02 / Кто наведет порядок в наших головах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика