 

Мнение: Миротворцы

17.03.2022, 11:10, Разное
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Поездка трех восточноевропейских премьеров в Киев и их встреча с Зеленским, похоже, была посвящена вполне серьезной задаче. Премьер Польши Моравецкий после поездки сообщил, что ближайший саммит НАТО готов рассмотреть вопрос о введении на территорию Украины миротворческой миссии. Естественно, что для такого решения требуется предварительное согласование с самой Украиной. Возможно, три премьера и привезли это предложение Зеленскому.

Если это решение состоится, то весь смысл «спецоперации» будет утрачен. Более того — это станет ответом Путину на его ультиматум, выдвинутый в декабре. Тогда было потребовано убрать войска НАТО с территории Восточной Европы. Вместо этого войска НАТО будут развернуты еще ближе.

Риск подобного предложения для Украины очевиден — возможен ее раздел. Если не формальный, то явочным порядком. Однако для раздела потребуется, чтобы Россия оставила свои войска (или хотя бы часть) на территории Левобережья. А сейчас речь идет уже не о том, чтобы оставить, а как выйти вообще, сохранив хотя бы видимость лица. Риск есть, но он выглядит не слишком угрожающим. Да и вариантов у Зеленского немного: цели «спецоперации», безусловно, сорваны, но ресурсы сторон все равно слишком различны, чтобы рассчитывать на что-то большее.

Источник: Эль Мюрид



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