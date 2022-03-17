Мнение: О начале охоты на блогеров… Пришли за…

Ну вот и…

Как и ожидалось, процесс пошёл. Только теперь уголовный.

Раньше в органах говорили «был бы человек, а статья найдётся». Теперь говорят, «была бы статья, а людей — найдём». Статья — есть. Та самая, «о фейках». И по ней появились первые обвиняемые от имени государства в лице весьма серьёзной структуры — Следственного комитета Российской Федерации. Он точно не разменивается по мелочам. Не местный опер, желающий по-быстрому «срубить палку».

Ожидаемо, под статью попали блогеры. И тут же начались неожиданности…

Согласно информации, фигурантами уголовных дел «о фейках» в отношении Вооружённых сил России стали три человека. Всем им вменяют «публичное распространение ложной информации о действиях Вооружённых cил РФ» на территории Украины. Двое — неназванные жительница ЗАТО г.Северск и житель города Томска, — по версии следствия, разместили в одной из социальных сетей и мессенджерах под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о потерях российских военнослужащих, а также об их действиях на территории Украины в период проведения специальной военной операции…, якобы полученную от очевидцев с мест происходящих событий. Учитывая, где #Украина, а где Томск, подозреваемые скорее всего перепостили одно или несколько сообщений украинских СМИ со сведениями от Минобороны соседней страны.

С третьим фигурантом, точнее — фигуранткой, всё намного интереснее.

Главное следственное управление СК возбудило дело против блогера Вероники belonika Белоцерковской. По данным следствия, она в марте в своём Instagram опубликовала ряд постов, в которых «под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооружённых cил России для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей» в ходе проведения спецоперации. Таким образом блогерка «дискредитировала органы государственной власти» и ВС России.

Это дело примечательно минимум двумя «нюансами».

Во-первых, @belonika, чья упругая юность прошла в #СССР, всё же довольно осторожна в выражениях (нет, не матерных, а именно «тех самых»). Даже проживая во Франции. Она, к примеру, не называла имён и фамилий тех, в кого метала стрелы гнева. Не упоминала прямо Вооружённые силы России. Не связывала напрямую спецоперацию и последствия, отражённые в обвинительном заключении. Но кого смутил этот «эзопов язык»! Ведь нынче достаточно получить правильное заключение доверенного эксперта-филолога: и находятся ведь такие, которые даже восклицательный знак красного цвета могут признать призывом к участию в заведомо незаконных действиях.

Так что выбор теперь у россиян — либо помалкивать в тряпочку, либо рисковать уголовным преследованием с понятными последствиями.

Во-вторых, представьте себе женщину, которая к успеху шла. И пришла. Приехала из провинциальной тогда Одессы в северную столицу. Поступила в институт. Вошла в богему. Вышла замуж за уже известного в те годы художника. Поднялась. Развелась. Вышла замуж за известного бизнесмена, почти годящегося в отцы. Переехала во Францию. Нашла кого-то получше. Развелась. И, главное, всё это время занималась всякой женской всячиной: кулинарией, психологией, йогой, своей кулинарной школой — никакой оппозиционности, умеренный путриотизм…

Представили?

А теперь представьте, до какой степени эту самую женщину и мать нужно было «допечь», чтобы даже она полезла на виртуальные баррикады? И прикиньте, сколько таких сейчас в России, около России, в связи с Россией? Каков тут протестный потенциал?

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