Фанаты уверены, что Том Хиддлстон и Зави Эштон помолвлены и ждут ребенка

Звезда фильма “Локи” Том Хиддлстон скоро женится! В этом уверены интернет-пользователи после того, как увидели в Instagram-профиле британской телеведущей Эй Джей Одуду (AJ Odudu) селфи с 41-летним актером и его новой возлюбленной, актрисой Зави Эштон. Кадр был сделан во время банкета в честь кинопремии BAFTA, которая прошла в лондонском концертном зале Альберт-холл в минувшие выходные.

37-летняя актриса, которая на красной ковровой дорожке искусно прятала свои руки за сборками пышного розового платья, на фотографии положила левую руку на плечо ведущей, и все заметили на безымянной пальце кольцо с овальным камнем, обрамленное по кругу мелкими кристаллами. Поклонники уверены – это “то самое” кольцо. А любители подозревать звезд во всем и искать даже мельчайшие поводы для обсуждений после обсуждений кольца принялись строить догадки о платье: возможно, столь свободный крой был выбран неслучайно, и актриса пытается скрыть беременность. Но пара не спешит пока комментировать статус своих отношений.

Том Хиддлстон, Эй Джей Одуду и Зави Эштон

С 2008-го по 2011-й Том Хиддлстон встречался с актрисой Сюзанной Филдинг. В 2016 году, он покорил Тейлор Свифт, которая, как месяц назад выяснили журналисты, помолвлена со своим партнером Джо Элвином. Роман был бурный, но короткий, и уже спустя несколько месяцев, в том же 2016-м, он начал встречаться с индийской актрисой Приянкой Чопра (сейчас она замужем за солистом Jonas Brothers Джо Джонасом и недавно супруги стали родителями).

С Зави Эштон британский актер познакомился не на съемочной площадке, а театральной сцене. В 2019 году они оба были заняты в бродвейской постановке “Предательство” по одноименной пьесе. Причем в ней они сыграли супругов. Слухи о том, что отношения актеров давно вышли за рамки рабочих, пошли примерно спустя год, но подтвердились только в сентябре прошлого года, когда папарацци засняли их целующимися во время отдыхе на испанском острове Ибица.

Я работала с Томом на сцене целый год, каждый вечер, так что теперь нам нужен перерыв хотя бы в два года! – шутила она недавно в интервью The Mirror, отвечая на вопрос, появятся ли они ее в какой-то постановке или фильме.

Том Хиддлстон и Зави Эштон