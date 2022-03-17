 

Рогозин припомнил Байдену похвальбу бомбежкой Белграда

17.03.2022, 10:10, Новости дня
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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, напомнил, кто на самом деле является военным преступником.

«Может Байдену напомнить, кто военный преступник? На этом видео он, Байден, признается, что именно он предложил бомбить мирный город Белград и отправить американских летчиков на уничтожение всех мостов на Дунае», – написал он в своем Telegram-канале.

 

Рогозин добавил, что «на краю своей могилы этот кровавый старик должен вспомнить о своих злодеяниях, о тысячах мирных людей, которых он убил».

Как ранее сообщило РИА «Новости», Байден заявил, что считает Путина «военным преступником».

Напомним, американская администрация попросила блогеров из TikTok обвинить Путина в росте цен на топливо в Соединенных Штатах

При этом американцев такой призыв только разозлил. Как отметили читатели The Hill, «причина роста инфляции совсем не в этом». «Нет, сэр, вторая причина заключается в том, что вы настаивали на неминуемом вступлении Украины в НАТО и ЕС», – написал один из пользователей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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