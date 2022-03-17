 

Санду потребовала вывести миротворцев РФ из Приднестровья

17.03.2022, 10:10, Новости дня
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Кишинев настаивает на том, чтобы РФ вывела миротворцев из Приднестровья, сообщила президент Молдавии Майя Санду на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Она прокомментировала принятую накануне в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) декларацию, в которой Приднестровье назвали «зоной российской оккупации».

«Мы всегда говорили и требовали вывода российских войск из Приднестровья, мы требовали и продолжаем требовать утилизации боеприпасов. Мы продолжаем призывать к мирному решению этого конфликта», – передает ИА Regnum слова Санду.

Санду и другие представители из ее партии «Действие и солидарность» регулярно требуют от РФ вывести военный контингент из Приднестровья, несмотря на то, что он там находится на основании международных договоров.

Ранее вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что от того, как будет развиваться ситуация на Украине, «очень сильно зависит», как будут развиваться переговоры с Приднестровьем.

Напомним, специальная операция Вооруженных сил РФ на Украине превратила Приднестровье в территорию со стратегическим значением. На этом фоне власти Приднестровья призвали Кишинев признать независимость республики после решения Молдавии подать заявку на вступление в Евросоюз.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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