Саудовские специалисты войдут в комиссию по разработке поправок в Конституцию РФ

11 юристов из Королевства Саудовская Аравия войдут в специальную комиссию по разработке поправок к Конституции России, сообщает официальный сайт Кремля.

По мнению экспертов, саудиты имеют бесценный опыт выстраивания правовой системы без опоры на Европейскую конвенцию по правам человека.

Представители ближневосточной страны войдут в рабочие группы по разработке поправок к семейному, уголовному законодательству, а также будут привлечены к реформированию парламента. В настоящее время ФСИН проводит предварительные консультации с саудовскими экспертами по вопросам правоприменения различных наказаний к иноагентам, смутьянам и другим опасным преступникам.

Россия намерена перенять саудовский опыт, поскольку эта страна имеет один из самых высоких в мире ВВП на душу населения, стабильную политическую систему и богатый опыт борьбы с иностранным влиянием на свои внутренние процессы.

– Мы очень благодарны нашим саудовским партнёрам за то, что они согласились помочь нам написать такую Конституцию, которая бы отвечала интересам нашего богобоязненного народа. Шейх Али аль-Сауд возглавит комиссию по правам женщин, шейх Хуссейн аль-Сауд, начальник полиции Мекки, проведёт мастер-класс по разгону несанкционированных демонстраций. В целом, у России и Саудовской Аравии много общего, включая общий интерес к добыче углеводородов, и в дальнейшем это сотрудничество будет только углубляться и расширяться, – считает глава комиссии по реформе Конституции Олег Басманов.

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