Мнение: О подвигах «кадыровцев» сами-знаете-где

Ещё совсем недавно мы читали, как чеченские спецназовцы под руководством командира Хусейна Межидова разгромили целый батальон украинских националистов. По словам комбата, свыше 2500 «бандеровцев» сбежали без сопротивления, а его бойцы захватили «крупнейшую на Украине военную базу».

Эту героическую риторику продолжил и глава Чечни Рамзан Кадыров, по словам которого, его «парни рвутся вперёд – на Киев и горят желанием популярно объяснить бандеровцам, что здесь они больше не хозяева».

Слова, слова, слова… Бла-бла-бла.

А вот теперь начинает поступать суровая окопная правда…

Как сообщил всё тот же глава Чечни Рамзан Кадыров, российские войска под Мариуполем провели успешную спецоперацию по… вызволению группы чеченских спецназовцев из окружения украинских националистов. По его словам, в ходе спецоперации сперва удалось прорвать кольцо, координируя действия по радиосвязи с окружёнными, после чего противник стремительно отступил под огневым натиском. Дважды за это время противник предлагал спецназовцам сдаться, но те «остались преданными долгу и присяге». А после «освобождения из окружения» немедленно вернулись домой живыми и невредимыми.

Рамзан Кадыров добавил, что каждого из бойцов за проявленную стойкость и мужество представят к государственной награде. Он также сообщил, что в координации спасательной операции участвовал депутат Госдумы Адам Делимханов. Так что какой спецназ так «спасали», вопросов нет совсем.

Хм…

То есть, реальная картина вырисовывается такая. Группа спецназовцев, рвущихся «на Киев» по непонятным причинам «залетела», попав в окружение… под Мариуполем. Кто знает географию, оценит иронию. В итоге «спасать» их пришлось главе республики, а также депутату от неё в Госдуме. И частям российской армии пришлось корректировать планы, отвлекать силы и средства, рисковать жизнями, чтобы «герои» вернулись живыми и невредимыми.

Тут поневоле напрашивается вопрос: такой «спецназ» — это подмога или обуза?

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