 

Нижнетагильский металлургический комбинат готов поставлять российским IT-компаниям железо для серверов

17.03.2022, 8:51, Разное
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Руководство Нижнетагильского металлургического комбината ждёт запросов от российских IT-компаний на поставку железа.

По сведениям Минпромторга, все иностранные производители железа для серверов прекратили деятельность в России, освободив, таким образом, рынок.

Напомним, запрет на поставку комплектующих для серверов является частью американских и европейских санкций в отношении России из-за спецоперации на Украине. Различные запчасти необходимы не только для строительства новых центров обработки данных, но и для поддержания работоспособности старых – в условиях высоких нагрузок железо часто ломается и требует замены.

Тагильские металлурги уверяют, что справятся с любыми объёмами заказов и способны полностью заместить импортную продукцию.

– Нам уже некоторые успели сказать, что наше железо для серверов не годится, но это, конечно, ерунда. Айтишники думают, что мы до сих пор делаем пудлинговое железо. А у нас давно низкоуглеродистый бессемеровский процесс. Крица выходит ровная, прокованная, годится хоть куда! – заявил Денис Новожёнов, руководитель дивизиона корпорации «Евраз».

Коммерческие службы «Евраз-НТМК» разослали коммерческие предложения всем крупным владельцам центров обработки данных, а также оптовым поставщикам компьютерного железа, однако ответа пока не получили.

– Вероятно, они думают, что санкции ненадолго, и продолжают смотреть на Запад. Но мы с мужиками уверены – им не избежать сотрудничества с российскими металлургами, – говорит советник гендиректора НТМК Игорь Холманских.

В ближайшее время рабочие бригады НТМК планируют нанести личные визиты в «Яндекс» и «VK», чтобы продемонстрировать образцы выпускаемой продукции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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