Стало известно о переносе начала строительства магистрали «Северный широтный ход»

Ухудшение экономической ситуации вынуждает правительство ставить на паузу крупные железнодорожные инфраструктурные проекты. Первым стал «Северный широтный ход» (СШХ), сообщили СМИ.

Первой инфраструктурной жертвой ухудшения внешнеэкономической обстановки в связи с военными действиями на Украине стал Северный широтный ход, пишет «Коммерсант». Проект, возвращенный в поле зрения властей и в инвестпрограмму ОАО РЖД после выступления президента Владимира Путина в апреле 2021 года, поставлен на паузу.

Как следует из протокола совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина 9 марта, наблюдается дефицит финансирования по проекту более 300 млрд руб., есть и риски привлечения концессионером заемного капитала.

С учетом обсуждения «отмечена необходимость переноса сроков начала реализации проекта». В ОАО РЖД и аппарате Хуснуллина комментариев не дали.

СШХ – проект создания в арктической зоне железнодорожного коридора, который сможет пропускать 23,9 млн тонн грузов в год. Для этого должна быть развита инфраструктура Северной и Свердловской железных дорог и построена смычка между ними длиной 700 км от Салехарда до Надыма с мостом через Обь. Общая стоимость проекта – 292,3 млрд руб. В трехлетней инвестпрограмме ОАО РЖД на СШХ предусмотрено 45,5 млрд руб., в том числе 13,5 млрд руб. из ФНБ и 24 млрд руб. средств ЯНАО. Часть проекта должна реализовываться по концессии.

«С учетом высоких рисков привлечения финансовых ресурсов, необходимых для начала реализации проекта в сложившихся макроэкономических условиях», – сообщается в протоколе совещания у вице-премьера. Там же предлагается перенаправить 50 млрд руб. инфраструктурного кредита, который уже одобрен, на другие приоритетные инфраструктурные проекты. Минтранс должен будет представить в правительство проект доклада президенту о согласовании переноса старта СШХ. Тем не менее работу над СШХ окончательно не остановят.

Участникам проекта – структурам ОАО РЖД и «Газпрома» – поручено продолжать проектирование участков и получить заключение госэкспертизы, а Минтрансу – анализировать грузовую базу с учетом перераспределения грузопотоков, в том числе в рамках текущей внешнеэкономической ситуации.

Напомним, в августе президент Владимир Путин внес собственные предложения в народную программу «Единой России», в нее также были включены инициативы от жителей и экспертов из всех регионов. Для поступательного развития страны, подчеркнул глава государства, нужно запускать масштабные проекты развития и использовать новые инструменты, в том числе инфраструктурные кредиты. Необходимо наращивать реализацию программ для Дальнего Востока и Арктики, расширять возможности опорной инфраструктуры, включая строительство скоростной автодороги Москва – Казань – Екатеринбург, железнодорожную магистраль «Северный широтный ход», реализовывать комплексную программу развития Сибири.