Стало известно о переносе начала строительства магистрали «Северный широтный ход»

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17.03.2022, 8:45, Новости дня
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Ухудшение экономической ситуации вынуждает правительство ставить на паузу крупные железнодорожные инфраструктурные проекты. Первым стал «Северный широтный ход» (СШХ), сообщили СМИ.

Первой инфраструктурной жертвой ухудшения внешнеэкономической обстановки в связи с военными действиями на Украине стал Северный широтный ход, пишет «Коммерсант». Проект, возвращенный в поле зрения властей и в инвестпрограмму ОАО РЖД после выступления президента Владимира Путина в апреле 2021 года, поставлен на паузу.

Как следует из протокола совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина 9 марта, наблюдается дефицит финансирования по проекту более 300 млрд руб., есть и риски привлечения концессионером заемного капитала.

С учетом обсуждения «отмечена необходимость переноса сроков начала реализации проекта». В ОАО РЖД и аппарате Хуснуллина комментариев не дали.

СШХ – проект создания в арктической зоне железнодорожного коридора, который сможет пропускать 23,9 млн тонн грузов в год. Для этого должна быть развита инфраструктура Северной и Свердловской железных дорог и построена смычка между ними длиной 700 км от Салехарда до Надыма с мостом через Обь. Общая стоимость проекта – 292,3 млрд руб. В трехлетней инвестпрограмме ОАО РЖД на СШХ предусмотрено 45,5 млрд руб., в том числе 13,5 млрд руб. из ФНБ и 24 млрд руб. средств ЯНАО. Часть проекта должна реализовываться по концессии.

«С учетом высоких рисков привлечения финансовых ресурсов, необходимых для начала реализации проекта в сложившихся макроэкономических условиях», – сообщается в протоколе совещания у вице-премьера. Там же предлагается перенаправить 50 млрд руб. инфраструктурного кредита, который уже одобрен, на другие приоритетные инфраструктурные проекты. Минтранс должен будет представить в правительство проект доклада президенту о согласовании переноса старта СШХ. Тем не менее работу над СШХ окончательно не остановят.

Участникам проекта – структурам ОАО РЖД и «Газпрома» – поручено продолжать проектирование участков и получить заключение госэкспертизы, а Минтрансу – анализировать грузовую базу с учетом перераспределения грузопотоков, в том числе в рамках текущей внешнеэкономической ситуации.

Напомним, в августе президент Владимир Путин внес собственные предложения в народную программу «Единой России», в нее также были включены инициативы от жителей и экспертов из всех регионов. Для поступательного развития страны, подчеркнул глава государства, нужно запускать масштабные проекты развития и использовать новые инструменты, в том числе инфраструктурные кредиты. Необходимо наращивать реализацию программ для Дальнего Востока и Арктики, расширять возможности опорной инфраструктуры, включая строительство скоростной автодороги Москва – Казань – Екатеринбург, железнодорожную магистраль «Северный широтный ход», реализовывать комплексную программу развития Сибири. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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