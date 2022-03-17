Нефть подорожала почти на 2%

Мировые цены на нефть заметно растут в четверг утром после снижения днем ранее в свете выхода еженедельной статистики США о запасах сырья, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.43 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 1,87%, до 99,84 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI – на 1,83%, до 96,78 доллара, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что в четверг утром цены на черное золото растут после снижения днем ранее примерно на 2%, которое было частично вызвано данными о росте запасов нефти в США – впервые за три недели.

При этом, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 марта, выросли на 4,3 млн баррелей, или на 1,1%, до 415,9 млн баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя – на 1,4 млн баррелей.

Как заявили аналитики SPI Asset Management для Wall Street Journal, одномоментное увеличение запасов в США не должно интерпретироваться как падение спроса, хотя это может на некоторое время ослабить опасения по поводу дефицита предложения в США».

Накануне после того как за два предыдущих дня они упали на 12%, Brent вернулась за отметку в 100 долларов за баррель.При этом с начала недели нефть резко подешевела, отойдя от многолетних максимумов, на новом всплеске ковидных опасений. Несколько городов Китая ужесточили коронавирусные ограничения после сообщений о новых случаях заражения. По некоторым оценкам, Китай сталкивается с одной из самых серьезных ковидных вспышек.