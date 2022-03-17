Мнение: О провале охоты на блогера – Митрич «вернулся»! И что с ним сделали?

Ну вы же ещё не успели забыть, что в ЖЖ был такой дизайнер-блогер-либерал Дмитрий mi3ch Чернышев, некогда победивший украинского коллегу Игоря ibigdan Бигдана в борьбе за титул главного копипастера «Живого журнала»? Тот самый Митрич, который между креативными фоточками и забавными фактиками впихивал политические посты «Как нам обустроить Россию без Путина». Так вот, слово был можно вычёркивать со вчерашнего дня.

Митрич воскресе! И оживе свой блог.

За 40 дней до православной Пасхи.

В начале марта Дмитрий Чернышев удалил свой блог, кажется, третий в рейтинге #ЖЖ на тот момент, «по требованию правоохранительных органов». Люди забеспокоились, что он попал в застенки. Но потом тема «репрессий» быстро увяла под натиском реальных проблем.

Но как мы все тут знаем, блогер — это не профессия, не хобби, не работа, а… #диагноз. Мало кому из тех, кто попытался всё бросить, удалось «не вернуться». Вот и г-н Чернышев туда же. Причём не просто вернулся в блогосферу, но и вышел на тропу войны. Только теперь — уже из относительно безопасного Тель-Авива.

ОК, «национальный вопрос» летит в топку. А #интернет вообще не знает границ и не признаёт их. Но два момента очень интересны.

Первый. Не известно, какая сейчас у доблестных «органов» руководящая установка. В прежние времена они вполне довольствовались тем, что потенциальные оппозиционные «лидеры мнений», пусть даже и в узких кругах, бежали из страны. Примерно так же их предшественники вполне удовлетворялись, когда диссиденты вместо зоны шли «на дурку». Но сейчас время уже другое — и по риторике, и по конкретике. Так что, возможно, Дмитрий mi3ch Чернышев — последний, кому позволили «свалить». Других, а тем более — менее именитых, будут уже «закрывать». Особенно если увидят, что «либеральничать» с «пятой колонной» — это уже политическая ошибка (и объявленная эвакуировавшимся из России блогером личная вендетта скорее станет доводом «за»).

Второй. А что же сделала Редакция™ ЖЖ с «возвращенцем»?

Увы, первым делом — подвергла цензуре. Которая, надо признать, вообще как-то активно разгулялась последнее время.

Мотивы и резоны Редакция™ тут могут быть вполне понятны. И всё-таки попахивает немного форменным свинством, нет?

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