Глазьев: Путин запустил глобальный передел мира

К чему приведет мировая трансформация, какая валюта придет на смену доллару и почему Америка уже проиграла, рассказал экономист, политик, академик РАН Сергей Глазьев.

По мнению эксперта, процесс мировой трансформации уже запущен: старый мирохозяйственный уклад, имперский, прекращает свое существование. После Второй мировой существовало две империи, которые всем диктовали правила игры, империи, основанные на вертикально интегрированных структурах управления, на массовом производстве, на ничем не обеспеченных деньгах. Советская система рухнула раньше, теперь рушится американская система, пояснил Сергей Глазев. Такой масштабный сдвиг происходит четвертый раз в мировой истории и всегда через мировые войны, отметил он.

«В предыдущий раз имперский уклад сменял колониальный через две мировые войны. Война для англосаксов всегда была способом сбросить свои обязательства и забрать чужие богатства. Имперская система себя изжила. Элиты США пытаются удержать гегемонию за счет старой англосаксонской традиции стравливания между собой потенциальных конкурентов. А главные геополитические удары получаем мы. Вся английская геополитика об этом», — рассказал академик РАН.

Новый мирохозяйственный уклад уже сформировался в Китае и Индии и бурно растет, на основе стратегического планирования, в котором государство играет роль интегратора всех социальных групп и предприятий. Поэтому его назвали интегральным мирохозяйственным укладом, подчеркнул экономист.

Интегральный мироуклад предполагает добровольное сотрудничество с уважением национальных суверенитетов, принятием разнообразия всех стран, всех культур и систем управления, в отличие либеральной глобализации – «никто никого не пытается подстричь под одну гребенку».

«В отличие от имперского уклада, когда государство отражает интересы какой-то одной социальной группы, будь то олигархи в США или номенклатура в СССР, интегральный уклад пытается гармонизировать различные интересы вокруг единой цели – роста общественного благосостояния. То есть государство берет от социализма идеологию роста общественного благосостояния, первенство общественных интересов над частными, но при этом пользуется рыночными механизмами конкуренции, контролирует денежное обращение, обеспечивает дешевое кредитование под цели наращивания производства. Это на порядок более эффективная система, чем американская», — отметил эксперт.

По мнению Глазьева, США уже проиграли экономическую конкуренцию с Китаем. Китай уже номер один по объёмам производства и торговли. В совокупности Китай, Индия и страны АСЕАН производят больше, чем Европа и США вместе взятые. И этот разрыв будет с каждым годом нарастать.

«Но американской финансовой элите не хочется признавать поражение, поэтому она развязывает мировую войну ради сдерживания Китая, но удар приходится по нам. Мы в их понимании слабое звено. Они считают, что если захватят над нами контроль, как это было при Ельцине, то смогут сдерживать Китай. Такие политико-экономические упражнения ведут к мировой катастрофе, но они не позволят США сохранить гегемонию, они все равно проиграют», — подчеркнул экономист.

Пока США добились только того, что вычеркнули Россию с европейского рынка, освободив его для своей продукции, в том числе газа. А также под шумок ограбили страну.

«Правительство США объявило дефолт по обязательствам перед Россией. Мы не можем пойти в какой-то суд и потребовать компенсации. Нет такой инстанции, где мы можем потребовать деньги, которые они у нас украли. Это типичное пиратство, в основе англосаксонской финансовой системы всегда лежал грабеж», — отметил Глазьев.

Однако обратной стороной санкций для них станет то, что ни доллар, ни евро больше не являются мировыми валютами – кто же захочет хранить сбережения в валюте, которую могут в любой момент обнулить. Кроме того, до сих пор нет международного договора, в котором доллар или евро зафиксированы как мировые валюты. И уже не будет, считает Глазьев.

«Китай вместе с нами заинтересован в другой мировой валюте. Новые мировые деньги будут основаны на мировом договоре. Вопрос, какая это должна быть валюта. Но она точно должна быть удобной, прозрачной и чего-то стоить», — подытожил он.