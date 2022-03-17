Ученые выяснили, что уничтожило Содом и Гоморру

Новое исследование предполагает, что библейские города Содом и Гоморра были стерты с лица земли метеоритным дождем, который испепелил все 8 тысяч человек, проживавших на их территории.

Это же событие могло стать причиной падения стен Иерихона, который находился в 32 километрах от двух «городов греха». О работе ученых пишет портал Express.

Специалисты полагают, что событие, описанное в Библии, произошло в действительности и привело ко множественным разрушениями в древнем городе Талль-эль-Хамман, который считается описанным в Библии Содомом. Падение метеорита опустошило северный берег долины реки Иордан, сровняв с землей человеческие поселения на площади более 400 тысяч квадратных километров.

Вероятнее всего, по мнению ученых, один из крупных метеоритов взорвался в атмосфере на высоте около 2,5 километров. Это привело к возникновению ударной волны, которая двигалась со скоростью 1200 км/ч. Выживших после такого остаться не могло. Судя по найденным останкам, археологи полагают, что человеческие тела взрывались.

Ведущий автор исследования профессор Джеймс Кеннетт из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре отмечает, что на месте давней трагедии были обнаружены доказательства того, что температура здесь превышала 2000°C. Например, большая часть материалов, содержащих песок, превратилась в стекло. Археологи также нашли на месте древнего города расплавленный металл и песчинки кварца. Для того, чтобы образовался этот редкий материал, необходимо воздействие колоссальной силы.

Историки подчеркивают, что в те времена не существовало технологий, которые могли бы имитировать природное явление подобной силы. Исследователи также сравнивают это событие с падением Тунгусского метеорита в Сибири в 1908 году. Или с небесным событием, повлекшим за собой исчезновение динозавров, только в меньшем масштабе.