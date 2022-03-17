 

Посольство РФ в США призвало американские СМИ прекратить врать

17.03.2022, 7:25, Новости дня
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Посольство РФ в Соединенных Штатах обратило внимание на продолжающуюся дезинформационную кампанию в американских СМИ, в связи с этим призывает прессу в США прекратить вранье и заняться объективным освещением событий на Украине, говорится в комментарии российской дипмиссии.

«Обращаем внимание на продолжающуюся дезинформационную кампанию в американских СМИ о происходящем на Украине. Очередным примером стала тиражируемая в местной прессе фальшивка о якобы причастности ВС РФ к удару по мариупольскому драматическому театру», – отметили дипломаты в Telegram-канале дипмиссии.

Сотрудники посольства подчеркнули, что российская сторона категорически отвергает эти обвинения. «Как заявило Минобороны России, днем 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в черте Мариуполя, российская авиация не выполняла», – указали в посольстве.

«Имеются достоверные сведения беженцев, выбравшихся из города, что боевики нацбатальона «Азов» удерживали в здании театра мирных жителей в качестве заложников. Уверены, что радикалы совершили кровавую провокацию, взорвав заминированный культурный объект», – заявили российские дипломаты.

«Призываем прекратить вранье и заняться объективным освещением событий на Украине», – добавили в дипмиссии. Дипломаты посоветовали «тем, кто действительно заинтересован в правдивой информации, <…> обращаться к российским ресурсам», таким как Telegram-каналы МИД России, Минобороны и самого посольства.

Накануне в Минобороны опровергли обвинения Киева в нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе. Как подчеркнули в Минобороны, днем 16 марта российская авиация не выполняла никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя. В ведомстве информировали, что боевики националистического батальона «Азов» взорвали заминированное ими здание театра.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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