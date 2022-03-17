 

Число пациентов с COVID-19 в больницах Китая за месяц возросло в 12 раз

17.03.2022, 7:25, Новости дня
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Число заразившихся коронавирусом, проходящих лечение в больницах материкового Китая, за месяц возросло более чем в 12 раз – до 25879 человек, свидетельствуют данные, опубликованные в четверг Госкомитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Согласно опубликованным данным, эпидемическая ситуация в Китае продолжает ухудшаться. В то же время, по сведениям ведомства, китайские власти за минувшие сутки зафиксировали почти на 20% меньше новых случаев заражения коронавирусом (2627 человек), чем днем ранее. Как уточняется в распространенном заявлении, только 195 из вновь выявленных инфицированных прибыли из-за границы. Повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены у 1317 человек, остальные 1310 – бессимптомные носители, передает ТАСС..

Согласно опубликованным данным, за последние семь дней количество заболевших COVID-19 с симптомами, находящихся в местных медицинских учреждениях, увеличивалось в среднем на 18% в сутки. Только 16 из них в тяжелом состоянии. Примерно 83% из проходящих лечение заразились на территории КНР, остальные 17% прибыли из-за границы.

Официально за все время в материковой части КНР переболели 123,7 тыс. человек, не считая бессимптомных носителей. Летальных исходов от COVID-19 в Китае не было зафиксировано с 25 января 2021 года, с начала пандемии в стране умерли 4636 человек.

Среди регионов КНР самые масштабные вспышки коронавирусной инфекции зарегистрированы в провинциях Цзилинь (северо-восток), Гуандун (юг) и Шаньдун (восток), а также в Шанхае.

В Китае насчитывается уже 379 жилых зон с повышенным уровнем эпидемиологической опасности – в 2,1 раза больше, чем ровно неделю назад. Местные случаи заражения за последний месяц были выявлены в 28 из 31 административно-территориальной единицы на уровне провинции, города центрального подчинения или автономного района.

Напомним, 13 марта в Китае выявили максимальное за два года число случаев COVID-19.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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