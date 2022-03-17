Кадыров рассказал о прорыве бандитского кольца вокруг российских спецназовцев

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что российские силы в районе Мариуполя вызволили спецназовцев из «бандитского кольца», в котором они находились несколько дней.

«Друзья, российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством нашего Верховного Главнокомандующего В.В. Путина провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца, которое сомкнулось вокруг группы российских спецназовцев. Несколько дней они оставались в окружении», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что «дважды бандеровцы предлагали им сдаться, но бойцы остались преданными долгу и присяге». По словам Кадырова, поэтому они вернулись живыми, а не стали жертвой «подлости нациков». Глава Чечни отметил, что во время спецоперации «сначала удалось прорвать кольцо, координируя действия по радиосвязи с окруженными, после чего банды бандеровцев начали стремительное отступление под огневым натиском российских бойцов».

«Дорогой брат (депутат Госдумы от Чечни) Адам Делимханов, который участвовал в координации сил, лично поблагодарил бойцов за проявленную стойкость и мужество. Каждого представят к государственной награде», – заключил Кадыров.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что чеченские военнослужащие, принимающие участие в спецоперации на Украине, выполняют воинский долг перед Родиной так же, как и их товарищи по оружию, в высшей степени достойно.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров призвал сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) прекратить похищать и увозить в неизвестном направлении невинных чеченцев, являющихся гражданами Украины.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что РФ в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.