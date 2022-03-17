 

В Южной Корее за сутки выявили 621 тыс. заразившихся коронавирусом

17.03.2022, 7:00, Новости дня
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Южнокорейские медики выявили за прошедшие сутки 621328 новых случаев инфицирования коронавирусом на фоне распространения штамма «омикрон», что стало очередным антирекордом, соответствующая информация опубликована на сайте Национального управления по контролю и профилактике заболеваний.

На прибывших в страну из-за рубежа приходится 62 случая заражения. Общее число инфицированных за время пандемии составило 8 250 592 человека. За сутки от последствий COVID-19 умерло 429 человек, это также рекордный показатель. Общее число летальных исходов достигло 11481. Коэффициент смертности равен 0,14%, передает ТАСС.

В тяжелом состоянии находятся 1159 пациентов с коронавирусом. В среду таких граждан насчитывалось 1244.

Резкий скачок медики объясняют увеличением количества тестов, а также отражением результатов экспресс-тестирования на антигены, которое начали проводить с 14 марта в обычных клиниках.

По состоянию на четверг в стране от коронавируса вакцинированы 44,4 млн человек или 86,6% населения. Почти 63% (32,2 млн) получили бустерную дозу.

Ранее стало известно, что число пациентов с COVID-19 в больницах Китая возросло в 12 раз. Напомним, 13 марта в Китае выявили максимальное за два года число случаев COVID-19.

В ноябре 2021 года РФ проинформировала Южную Корею об эффективности вакцины от коронавируса «Спутник V» и призвала скорее признать препарат.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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