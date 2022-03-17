В Южной Корее за сутки выявили 621 тыс. заразившихся коронавирусом

Южнокорейские медики выявили за прошедшие сутки 621328 новых случаев инфицирования коронавирусом на фоне распространения штамма «омикрон», что стало очередным антирекордом, соответствующая информация опубликована на сайте Национального управления по контролю и профилактике заболеваний.

На прибывших в страну из-за рубежа приходится 62 случая заражения. Общее число инфицированных за время пандемии составило 8 250 592 человека. За сутки от последствий COVID-19 умерло 429 человек, это также рекордный показатель. Общее число летальных исходов достигло 11481. Коэффициент смертности равен 0,14%, передает ТАСС.

В тяжелом состоянии находятся 1159 пациентов с коронавирусом. В среду таких граждан насчитывалось 1244.

Резкий скачок медики объясняют увеличением количества тестов, а также отражением результатов экспресс-тестирования на антигены, которое начали проводить с 14 марта в обычных клиниках.

По состоянию на четверг в стране от коронавируса вакцинированы 44,4 млн человек или 86,6% населения. Почти 63% (32,2 млн) получили бустерную дозу.

Ранее стало известно, что число пациентов с COVID-19 в больницах Китая возросло в 12 раз. Напомним, 13 марта в Китае выявили максимальное за два года число случаев COVID-19.

В ноябре 2021 года РФ проинформировала Южную Корею об эффективности вакцины от коронавируса «Спутник V» и призвала скорее признать препарат.