Токио пожаловался Москве на маневры ВМФ РФ у берегов Японии

Правительство Японии сделало российской стороне представление в связи с недавним проходом четырех десантных кораблей Военно-морского флота РФ через Сангарский пролив (Цугару) между японскими островами Хонсю и Хоккайдо, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

«Что касается активизации военной активности российского флота вблизи нашей страны, включая этот проход четырех кораблей, это вызывает серьезную обеспокоенность, и мы пристально следим за такими действиями. Мы уже сделали российской стороне представление с требованием отказаться от действий, направленных на повышение градуса напряженности в этом регионе», – приводит слова генсека кабмина Японии ТАСС.

Объединенный комитет начальников штабов японских Сил самообороны в среду объявил, что четыре десантных корабля Военно-морского флота РФ прошли через Сангарский пролив между японскими островами Хонсю и Хоккайдо. Согласно опубликованным ведомством фотоснимкам, на палубе одного из российских кораблей находились более десяти грузовиков.

Накануне в МИД заявили, что новые заявления Японии по Курилам идут в русле политики конфронтации Соединенных Штатов с Россией, решения навязываются Токио Вашингтоном.

Напомним, в прошлый вторник Токио объявил Южные Курилы «исконной территорией Японии». Днем ранее правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских компаний и граждан недружественные действия. В этот список, помимо прочих государств, вошла также Япония.

28 февраля директор департамента Европы японского МИД Хидэки Уяма заявил, что российские власти якобы «оккупировали» Южные Курилы. Термин «оккупация» годами не использовался властями Японии применительно к статусу Южных Курил.