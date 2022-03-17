Бразилия попросила Россию помочь в строительстве АПЛ

Президент Бразилии Жаир Болсонару во время поездки в Москву в середине февраля этого года попросил главу российского государства Владимира Путина о помощи в проекте создания атомной подводной лодки, сообщила Folha de Sao Paulo.

«Отказ Соединенных Штатов помочь Бразилии с ее проектом атомной подводной лодки побудил президента Жаира Болсонару обратиться за поддержкой к Владимиру Путину», – передает РИА «Новости» сообщение издания.

В публикации отмечается, что одна из проблем в рамках создания подлодки связана с сертификацией используемого топлива. Кроме того, в 2021 году ВМС Бразилии начали испытания ядерной силовой установки, и здесь может пригодиться большой российский опыт, говорится в статье.

Ранее Болсонару объявил: «Никаких санкций или осуждения президента Путина». И подчеркнул, что его страна не будет голосовать за антироссийские резолюции в ООН.

Напомним, в феврале Болсонару побывал на переговорах с Владимиром Путиным в Москве и дал понять буквально всему миру, что прилетел в гости к другу и союзнику. Путин заявил, что Бразилия является ведущим торгово-экономическим партнером России в Латинской Америке.