США обнародовали полный список поставленного Украине оружия

Администрация Соединенных Штатов опубликовала информационный бюллетень о помощи Украине в области безопасности, в котором обнародовала полный список поставленного Киеву американского оружия.

Как говорится в документе, опубликованном пресс-службой Белого дома, помощь будет осуществляться в форме прямой передачи оборудования от Министерства обороны США украинским военным.

Полный список поставленного Киеву американского оружия включает новый пакет помощи Украине в размере 800 млн долларов, в который входят 800 ПЗРК «Стингер» (Stinger), 2 тыс. ПТРК «Джавелин» (Javelin), 1 тыс. легких гранатометов и 6 тыс. гранатометов АТ-4, 100 БЛА, 100 гранатометов, 5 тыс. автоматических винтовок, 1 тыс. пистолетов, 400 пулеметов, 400 ружей, более 20 млн боеприпасов для стрелкового оружия, а также гранатометов и минометов; по 25 тыс. бронежилетов и шлемов.

Кроме того, из документа следует, что ранее США предоставили Украине более 600 ПЗРК «Стингер», около 2600 ПТРК «Джавелин», пять вертолетов Ми-17, три патрульных катера, четыре контрбатарейных радара, четыре противоминные РЛС, 200 гранатометов и боеприпасов к ним, 200 дробовиков и 200 пулеметов, почти 40 млн патронов к стрелковому оружию и более 1 млн гранат, мин и артииллерийских снарядов, 70 бронеавтомобилей «Хамви» и других транспортных средств, системы защищенной связи, системы обнаружения радиоэлектронной борьбы, бронежилеты, шлемы и другое тактическое снаряжение, военно-медицинское оборудование для лечения и эвакуации с поля боя, оборудования для разминирования, а также спутниковые снимки и аналитическую информацию.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». Кроме того, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.

Москва предупреждала об ответственности за поставки оружия ВСУ. Кремль предупреждал, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.