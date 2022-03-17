 

Премьер Ирландии заразился коронавирусом

17.03.2022, 5:40, Новости дня
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Премьер-министр Ирландии Михол Мартин получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, сообщила The Irish Times со ссылкой на посла Ирландии в США.

По имеющимся у издания данным, Мартин сдал ПЦР-тест в Вашингтоне после того, как у одного из членов ирландской делегации в США оказался положительным тест на антиген. Отмечается, что в связи с этим, скорее всего, будет отменена традиционная встреча ирландского премьера с президентом США Джо Байденом по случаю Дня святого Патрика, запланированная на утро четверга, передает ТАСС.

Накануне американский лидер Джо Байден сообщил, что Дуглас Эмхофф, являющийся супругом вице-президента США Камалы Харрис, заразился коронавирусом.

В минувшее воскресенье бывший президент США Барак Обама сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус. В феврале число умерших от последствий COVID-19 в США превысило 900 тыс. человек. В начале января в Соединенных Штатах был установлен абсолютный рекорд по числу заболевших за сутки – 1 млн человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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