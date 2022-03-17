 

Мнение: Сколько дивизий у Кремля

17.03.2022, 4:50, Разное
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Девол хорошо и очень наглядно расписал, что для ведения затяжной войны у России банально нет человеческого ресурса – поскольку нет молодежи. На Украине, впрочем, примерно такое же демографическое положение – но там делу помогает энтузиазм “Отечественной войны”. У РФ, понятно, никакой пассионарности тут быть не может, поскольку мотивация российских войск в этой “операции” – это, говоря словами Черчилля, “тайна, обернутая в загадку”. Зачем российские солдаты идут на смерть на Украине – из патриотизма? Ради денег, которые заплатят их семьям в качестве “гробовых”? “Я хату покинул, пошел воевать, чтоб (что?) в Кривом Роге (кому?) отдать”?

Не совсем понятно. А вот Девол – https://reddevol.com/articles/kak_dolgo_budet_voevat_kreml.

“Реальное фактическое население РФ (с учетом среднеазиатских мигрантов) вряд ли превышает 110-120 миллионов человек. Реальное население Украины находится на уровне примерно 35-37 миллионов человек плюс-минус.

Формально людей как бы много. Но есть нюанс. Оба дистрикта – перманентно вымирающие и стареющие. Средний возраст населения РФ – более 40 лет (мужчин – около 37-38 лет, женщин – около 42 лет). На Украине еще хуже: средний возраст населения почти 41 год (женщины – почти 44 года, мужчины – около 37 лет). Если в Йемене, Сирии, Ираке или Египте на 1 женщину приходится 3-4 ребенка, то в РФ – 1,5, а в Украине – 1,35-1,4.

В обоих дистриктах происходит самая настоящая демографическая катастрофа, которая с этого года превратится явно в коллапс. Каждый год население Украины естественным образом сокращается на 300-350 тысяч человек (разница между рождаемостью и убылью), в РФ – на 1 миллион человек. Проще говоря, комбатантов там крайне мало”.

И далее:
“Человеческие потери Северной Евразии за последние 100 лет были таковы, что людей для войны в ней не осталось вообще. Или их надо очень серьезно искать.

Пробросы Кремля о завозе в зону боевых действий “арабских антифашистов” (скорее, шиитского зверья) с Ближнего Востока можно по-разному оценивать, но это явно от беспомощности. Так же, как и гламурный пиар о завозе на украинский ТВД 12 тысяч сверхлюдей- кадыровцев. Которые после первых же боестолкновений с украинской армией под Киевом на передовой категорически перестали появляться.

С другой стороны, у Украины ситуация с людскими резервами не лучше.

Если боевые действия низкой степени активности на Украине продлятся еще на несколько месяцев, то стороны в лучшем случае нароют окопов вокруг своих пунктов обороны и останутся там сидеть. Это не считая морального разложения и дезертирства из армии РФ, поскольку воевать в ней солдатам банально не за что.

Безусловно, сработает и фактор потерь. Ведь даже если взять официальные данные ведомства низколобого Шойгу, то потери в 100 человек убитыми каждый день – это по сути, минус батальон в те же сутки (с учетом раненых, контуженных, дезертиров и попавших в плен).

Перспективы военной мобилизации в РФ крайне туманные, но не факт, что власти не попробуют ее провести. В противном случае войну придется прекращать в течение апреля-первой половины мая по “естественным причинам”.

Как бы то ни было, по-человечески сомневаюсь, что даже кровожадные империалисты-шовинисты, пишущие статейки о необходимости уничтожения государства Украина во чтобы то ни стало, отдадут своего ребенка (часто единственного) под управление идиотов в погонах для могилизации его в черноземе. То есть, они, конечно, явно не против, чтобы сдохли соседский ванька, сашка и тимур за великое дело. Но если “соседских” не окажется?” (Дмитрий Пономарев, Словакия)

Источник: Размышления вольного социолога



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