Мнение: Коротко по Украине. 16.03.2022

Коротко по Украине. 16.03.2022

1. Мариуполь. В городе продолжаются упорные бои, но признаки скорого развала обороны проявляются все чаще. Бои уже подошли к «Азовстали», с запада войска продвинулись вглубь городских кварталах. Налицо стремление разрезать котел на 2 части, что облегчит его дальнейшую ликвидацию. Противник это понимает и стремится замедлить наше продвижение и нанести как можно большие потери. Попутно в эфир выходят все более истеричные призывы о спасении. Деблокада Мариуполя уже невозможна.

2. Угледар. Противник продолжает попытки зацепиться к югу от трассы Марьинка—Курахово и оказывает упорное сопротивление. Продвижение на этом направлении замедлилось.

3. Марьинка—Авдеевка. Армия ДНР смогла после серьезной артподготовки продвинуться на 2 км в районе поселка. По всей видимости, в ближайшее время начнется непосредственный штурм Марьинки. Под Авдеевкой позиционные бои.

4. Горловка. Прорыва в районе Верхнеторецкого не получилось, противник пытается помешать дальнейшему продвижению к рокадной дороге и к Дзержинску.

5. Cеверодонецк—Лисичанск. Бои идут в самом Северодонецке и Рубежном. Противника медленно теснят, но обороняется он достаточно организовано. Прямых атак на Лисичанск пока нет. Продолжаются бои в районе Попасной.

6. Харьков. Без серьезных изменений. Прилеты в город, бои к северу и востоку от Харькова.

7. Изюм—Балаклея. Бои на южном берегу Донца и южных районах Изюма. Город серьезно пострадал. Противник, подорвав часть мостов, готовится к отходу в Славянско-Краматорскую агломерацию, где планирует более-менее длительное сопротивление. Отмечается накопление сил в районе Павлограда для возможного контрудара вроде неудачной попытки атаковать ВС РФ под Балаклеей.

8. Запорожье. Фронт у Каменского стоит. Гуляйполе пока что держится, и продавить заслон ВСУ здесь пока не удается. Продолжаются бои к востоку от Гуляйполя.

9. Киев. Контрнаступление ВСУ на Гостамель и Бучу оказалось виртуальным. Уже сегодня днем ВСУ были вынуждены признать, что Гостомель удерживается ВС РФ. В силу продолжающихся боев и артиллерийских обстрелов Гостомель, Буча и Ирпень продолжают разрушаться.

10. Николаев. Бои к северу от города. Попытка атаки в направлении Каховской ГЭС была отбита. В самом Николаеве у противника серьезные потери — в основном из-за ударов ВКС РФ и РСЗО. В результате недавнего обстрела аэродрома в Херсонской области были уничтожены/повреждены 3 российских вертолета и несколько грузовиков.

PS. вечеру появились сообщения, что противник отходит от Угледара, а Новоторецкое зачищено от противника.

https://t.me/boris_rozhin/33228 – цинк

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