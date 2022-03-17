 

Мнение: Коротко по Украине. 16.03.2022

17.03.2022, 4:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Коротко по Украине. 16.03.2022

1. Мариуполь. В городе продолжаются упорные бои, но признаки скорого развала обороны проявляются все чаще. Бои уже подошли к «Азовстали», с запада войска продвинулись вглубь городских кварталах. Налицо стремление разрезать котел на 2 части, что облегчит его дальнейшую ликвидацию. Противник это понимает и стремится замедлить наше продвижение и нанести как можно большие потери. Попутно в эфир выходят все более истеричные призывы о спасении. Деблокада Мариуполя уже невозможна.

2. Угледар. Противник продолжает попытки зацепиться к югу от трассы Марьинка—Курахово и оказывает упорное сопротивление. Продвижение на этом направлении замедлилось.

3. Марьинка—Авдеевка. Армия ДНР смогла после серьезной артподготовки продвинуться на 2 км в районе поселка. По всей видимости, в ближайшее время начнется непосредственный штурм Марьинки. Под Авдеевкой позиционные бои.

4. Горловка. Прорыва в районе Верхнеторецкого не получилось, противник пытается помешать дальнейшему продвижению к рокадной дороге и к Дзержинску.

5. Cеверодонецк—Лисичанск. Бои идут в самом Северодонецке и Рубежном. Противника медленно теснят, но обороняется он достаточно организовано. Прямых атак на Лисичанск пока нет. Продолжаются бои в районе Попасной.

6. Харьков. Без серьезных изменений. Прилеты в город, бои к северу и востоку от Харькова.

7. Изюм—Балаклея. Бои на южном берегу Донца и южных районах Изюма. Город серьезно пострадал. Противник, подорвав часть мостов, готовится к отходу в Славянско-Краматорскую агломерацию, где планирует более-менее длительное сопротивление. Отмечается накопление сил в районе Павлограда для возможного контрудара вроде неудачной попытки атаковать ВС РФ под Балаклеей.

8. Запорожье. Фронт у Каменского стоит. Гуляйполе пока что держится, и продавить заслон ВСУ здесь пока не удается. Продолжаются бои к востоку от Гуляйполя.

9. Киев. Контрнаступление ВСУ на Гостамель и Бучу оказалось виртуальным. Уже сегодня днем ВСУ были вынуждены признать, что Гостомель удерживается ВС РФ. В силу продолжающихся боев и артиллерийских обстрелов Гостомель, Буча и Ирпень продолжают разрушаться.

10. Николаев. Бои к северу от города. Попытка атаки в направлении Каховской ГЭС была отбита. В самом Николаеве у противника серьезные потери — в основном из-за ударов ВКС РФ и РСЗО. В результате недавнего обстрела аэродрома в Херсонской области были уничтожены/повреждены 3 российских вертолета и несколько грузовиков.

PS. вечеру появились сообщения, что противник отходит от Угледара, а Новоторецкое зачищено от противника.

https://t.me/boris_rozhin/33228 – цинк

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Мнение: Будни вакцинации. Сочинский прецедент

06.02 / Михаил МК получил грант от Минкульта на съёмку полнометражного мультфильма

03.06 / Мнение: История гражданской войны. Корниловский мятеж

11.12 / Мнение: Подрыв

14.06 / Ритуальный обетный бассейн на вершине холма в Италии построили 3500 лет назад

31.08 / Билл Гейтс освоил работу пекаря и испек торт на день рождения Уоррена Баффетта

08.10 / Мнение: Поддельные телефоны

05.09 / Бдуны

14.01 / На Багамах Киркоров и Орбакайте приняли водные процедуры со свиньями

20.12 / В США ученые сделали первые качественные снимки шипов коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика