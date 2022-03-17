В Роскосмосе заявили о готовности Восточного к пускам на новом топливе

Космодром Восточный (Амурская область) полностью подготовлен к пускам ракет-носителей «Союз» на новом топливе – нафтиле, сообщили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос).

«Перевод комплекса с керосина на нафтил начался в октябре 2021 года, и был осуществлен специалистами филиалов АО «ЦЭНКИ» – Космического центра «Восточный» и НИИ стартовых комплексов имени В. П. Бармина (входят в госкорпорацию «Роскосмос»)», – приводит текст сообщения пресс-службы ЦЭНКИ ТАСС.

Как уточнили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, для перехода на новое топливо специалисты слили и отправили на предприятия-поставщики весь керосин, продули азотом и воздухом емкости для хранения топлива, подсоединили к заправочной системе необходимое технологическое оборудование, а также провели автономные испытания на системах заправки нафтилом третьей ступени ракеты-носителя, системе заправки горючим «пакета» (собранные первая и вторая ступени ракеты-носителя), системе охлаждения горючего и на автоматической системе управления технологическим оборудованием.

«После проведения автономных испытаний фактически можно считать, что стартовый комплекс переведен на нафтил. Однако для завершения полного цикла необходимо пройти комплексные испытания», – сказали в ЦЭНКИ, пояснив, что этот тип испытаний проводится непосредственно в период подготовки ракеты-носителя к пуску, когда она установлена в стартовую систему и прошла полный цикл подготовки перед заправкой.

Во время подготовки ракеты-носителя к пуску нужно будет ее заправить, после чего слить топливо. «По результатам этой операции выдается окончательное решение о полном переходе стартового комплекса на новый тип топлива», – добавили в пресс-службе.

Напомним, 14 октября 2021 года Роскосмос запустил с Восточного последнюю «керосиновую» ракету «Союз». В марте 2019 года в Ростехе сообщали, что первые двигатели серии РД-107А/РД-108А успешно прошли испытания на новом виде топлива – нафтиле. Как отмечал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, переход на нафтил позволит уменьшить вредные выбросы и заметно увеличить выводимую на орбиту полезную нагрузку.