Национальный авиаперевозчик Марокко отменил все рейсы в Россию

Марокканский национальный авиаперевозчик Royal Air Maroc отменяет все рейсы в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

«Только что страховая компания поставила запрет на полеты в Россию. Все рейсы аннулируются», – цитирует ассоциация представителя авиакомпании в своем Telegram-канале.

Сроки, на которые отменяются рейсы, не уточняются. Royal Air Maroc 12 февраля 2016 года открыла прямые рейсы из Москвы в город Агадир на берегу Атлантического океана в Марокко.

Кроме того, в среду вечером в Ассоциации туроператоров РФ сообщили, что авиакомпания Air Serbia уведомила о временной приостановке продаж в системе BSP (Billing and Settlement Plan) для всех агентов в России. «Российские авиапассажиры по-прежнему смогут покупать билеты на рейсы авиакомпании в Белград: только через крупных агентов и на 15% дороже», – говорится в Telegram-канале АТОР.

Напомним, 11 марта казахстанская авиакомпания Air Astana решила приостановить полеты в Россию из-за прекращения страхового покрытия коммерческих рейсов в РФ. С 8 марта «Аэрофлот» приостановил все полеты за рубеж, кроме рейсов в Минск, а с 6 марта перестал пускать на международные рейсы пассажиров с обратными билетами в Россию с вылетом после 8 марта. 5 марта Росавиация рекомендовала авиакомпаниям ограничить рейсы за границу. 5 марта авиаперевозчик «Победа» объявил о приостановке международных рейсов в соответствии с рекомендацией Росавиации. Днем ранее российская авиакомпания S7 Airlines с 5 марта отменила все авиарейсы по международным направлениям.

27 февраля министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства входящих в сообщество государств для российских самолетов. В ночь на 25 февраля воздушное пространство для российских самолетов закрыла Британия.

После этого Росавиация, Ростуризм и МИД решили организовать вывоз граждан РФ из стран Европы домой. В совместном заявлении Росавиации и Ростуризма отмечается, что необходимо держать связь с туроператором или перевозчиком и в обязательном порядке зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный помощник» МИД России. Также списки граждан, которым необходимо попасть домой, формируются по телефонам горячей круглосуточной линии МИД (+7 (495) 695-45-45), горячей линии Ростуризма (8 (800) 200-34-11), она работает с 08:00 до 20:00 мск, а также по адресу электронной почты [email protected]