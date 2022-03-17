Администрация Twitter удалила из соцсети 50 тыс. сообщений о событиях на Украине

Соцсеть Twitter зафиксировала увеличение контента с неточной информацией, в том числе со старыми видеороликами о прошлых конфликтах, которые распространялись так, будто эти события происходили на Украине, удалил более 50 тыс. таких материалов, сообщила вице-президент компании Шинейд МакСуини.

«Мы наблюдаем серьезное увеличение объема медийного контента, вводящего в заблуждение или содержащего неточную информацию, включая старые видеоролики о прошлых конфликтах, распространяемые так, как будто эти события происходят на Украине», – приводит текст заявления вице-президента компании ТАСС.

«В соответствии с нашей политикой в отношении искусственно созданных и манипулируемых СМИ мы маркировали или удалили более 50 тыс. единиц разного рода информационного материала», – сообщила МакСуини.

Представитель социальной сети сообщила, что в компании отслеживают недостоверное поведение и другие нарушения правил Twitter. «С начала войны в Украине мы удалили более 75 тыс. учетных записей за нарушение нашей политики манипулирования платформой и спама. На данный момент мы не видим в этом конкретную скоординированную кампанию, связанную с представителями государства», – заключила МакСуини.

В понедельник Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.

Напомним, 11 марта Генпрокуратура РФ потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России, а Роскомнадзор объявил о планах заблокировать Instagram в России. Позже СМИ сообщили, что корпорация Meta Platforms намерена снять запрет для пользователей Facebook и Instagram «в некоторых странах призывать к насилию против российских граждан и российских военных». В компании сообщили, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине, позволяя местным пользователям «высказывать гнев» в адрес войск России.