 

Администрация Twitter удалила из соцсети 50 тыс. сообщений о событиях на Украине

17.03.2022, 4:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Соцсеть Twitter зафиксировала увеличение контента с неточной информацией, в том числе со старыми видеороликами о прошлых конфликтах, которые распространялись так, будто эти события происходили на Украине, удалил более 50 тыс. таких материалов, сообщила вице-президент компании Шинейд МакСуини.

«Мы наблюдаем серьезное увеличение объема медийного контента, вводящего в заблуждение или содержащего неточную информацию, включая старые видеоролики о прошлых конфликтах, распространяемые так, как будто эти события происходят на Украине», – приводит текст заявления вице-президента компании ТАСС.

«В соответствии с нашей политикой в отношении искусственно созданных и манипулируемых СМИ мы маркировали или удалили более 50 тыс. единиц разного рода информационного материала», – сообщила МакСуини.

Представитель социальной сети сообщила, что в компании отслеживают недостоверное поведение и другие нарушения правил Twitter. «С начала войны в Украине мы удалили более 75 тыс. учетных записей за нарушение нашей политики манипулирования платформой и спама. На данный момент мы не видим в этом конкретную скоординированную кампанию, связанную с представителями государства», – заключила МакСуини.

В понедельник Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.

Напомним, 11 марта Генпрокуратура РФ потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России, а Роскомнадзор объявил о планах заблокировать Instagram в России. Позже СМИ сообщили, что корпорация Meta Platforms намерена снять запрет для пользователей Facebook и Instagram «в некоторых странах призывать к насилию против российских граждан и российских военных». В компании сообщили, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине, позволяя местным пользователям «высказывать гнев» в адрес войск России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / Мурашко призвал россиян вакцинироваться

26.02 / Названо число вовлеченных в социальные инициативы россиян

31.07 / В Польше заявили о тротиле, «заложенном» при ремонте самолета Качиньского в России

29.06 / Политолог: Партия пенсионеров может оказаться проблемой для целого ряда «старых» партий

08.01 / Human Rights Watch призвала Казахстан немедленно отменить приказ о стрельбе на поражение без предупреждения

19.12 / Трамп назвал «убийцей» Си Цзиньпиня

24.05 / Чубаров рассказал, как дипломаты предупреждали его о вероятности посадки в РФ самолета, в котором он летел

24.11 / В ЕР назвали поправки к бюджету отвечающими социальной политике государства

16.09 / Прокатившиеся на самокате собака и кошка вошли в Книгу рекордов Гинесса

14.07 / “Здоровье очень ухудшилось”. Мендель рассказала, на сколько похудела на посту спикера президента Зеленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика