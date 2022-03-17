Мнение: Русские как большие чеченцы

Еще одно прекрасное разъяснение от Вадима Ольшевского. Сравнение с чеченцами – в точку!

“ИНСТРУКЦИЯ. КАК ОБЪЯСНИТЬ РОССИЯНАМ ПОЧЕМУ НА ЗАПАДЕ К НАМ ОТНОСЯТСЯ НЕ САМЫМ ЛУЧШИМ ОБРАЗОМ?

Приводить в пример чеченцев. В целом, россияне относятся к чеченцам политически некорректно. Беслан, два капитана, чеченская мафия в Москве, убийство Немцова, возможность заехать на территорию РФ и арестовать кого хочешь. Если кто-то заденет честь Рамзана Кадырова неловким высказыванием, то он обязательно потом извинится в youtube , и в окружении дюжины восточных парней скажет, что это он погорячился.

Разница цивилизационная. Чеченцы живут по своим законам, и их законы (законы их общества) отличаются от законов, по которым живет общество российское.

Теперь, если спросить об этом самих чеченцев, то они не поймут этой разницы культурных кодов. Они приведут вам массу примеров того, что российское общество точно такое же как и они. В Кремле разборки, отъем имущества и т.д. С точки зрения чеченцев, разницы в поведении нет. Не понимать этого – лицемерие. Более того, утверждать, что есть разница между русскими и чеченцами – это извечный шовинизм белого человека. Русские веками так относились к чеченцам. Читайте литературу!

То же самое и с непониманием между Западом и Россией. Запад не понимает отравления Скрипалей, Крыма наш и кровопролития в Украине. Русские для Европы – чеченцы. Но с точки зрения русских, никакой разницы нет и есть масса примеров, когда Запад сам действует как самый последний русский. С точки зрения русских Запад лицемерит. Там всегда русских не любили!

Оговорка: это я не свое мнение написал, я думаю иначе. Что-то более политически корректное и более детальное. Это – просто короткий педагогический прием, приспособленный к российской аудитории. Если я изложу этот тезис подробно, то будет куда более политически корректно, но это будет 2 страницы убористого текста. Ради краткости и доходчивости пришлось пойти на некое искажение и упрощение” (ВАДИМ ОЛЬШЕВСКИЙ).