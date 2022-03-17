Мнение: Обмен пленными

Поступают сообщения https://t.me/mig41/14951, что бывшего мэра Мелитополя, которого обвиняли в связях с "Правым Сектором" и задержали 5 дней назад (https://rusvesna.su/news/1647017550), обменяли на 9 российских военнопленных.

Особых подробностей по организации процесса и где происходил обмен, не приводят. С украинской стороны уже подтвердили, что бывший мэр Мелитополя освобожден в результате "спецоперации".

Если действительно обмен произошел, то это первый серьезный обмен пленными с начала СВО. В любом случае, ждем официального подтверждения от МО РФ.

Был еще конечно случай в Сумской области, когда на местном уровне командиры договорились поменять нашего пленного офицера на 5 пленных фольксштурмистов.

Тем не менее, общих договоренностей по обмену пленными пока нет. По подсчетам, в украинском плену находится от 120 до 140 военных ДНР, ЛНР и ВС РФ.

В российском плену находится 1100-1200 пленных украинских военных и пограничников (из них часть написала бумаги об отказе воевать или же вовсе отказалась возвращаться на Украиину) + неизвестное кол-во задержанных лиц при фильтрации на освобожденных территорий. В целом, обменный фонд богатый, но пока каких-то системных договоренностей нет (во всяком случае в публичном поле).

PS. На Украине подтвердили, что бывшего мэра поменяли на 9 солдат-срочников захваченных в одной из тыловых колонн.

—