Политика: Путин разрушил миф о золотом миллиарде

Человечеству приходится расплачиваться за амбиции Запада и его попытки сохранить свое ускользающее доминирование. Несмотря на то, что многие страны смирились со своим подчиненным положением, РФ никогда не будет в таком жалком и униженном состоянии. Владимир Путин ответил на политику сдерживания России.

Совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов, которое президент проводил 16 марта, значительно переросло свое изначальное значение. Глава российского государства озвучил ключевые причины и предпосылки того, что происходит сегодня на Украине. Президент обратился при этом не только к тем, кто поддерживает военную операцию. Множество сигналов и сообщений было послано самой разной аудитории, в том числе зарубежной.

«Мы были вынуждены начать спецоперацию»

Прежде всего, президент напомнил о прямых угрозах безопасности России, которые исходили с Украины. Тут и размещение американских ракет (напомним, украинская территория находится менее, чем в 500 километрах от Кремля), и десятки биолабораторий.

Для тех же, у кого в мотивах помимо собственной жизни есть еще и требование справедливости, а также ощущение сопричастности к российскому народу, президент напомнил о судьбах русских на Донбассе. «Которые в течение почти восьми лет самыми варварскими методами – блокадой, крупномасштабными карательными акциями, терактами и постоянными артиллерийскими обстрелами – подвергались настоящему геноциду. И за что? Только за то, что они добивались элементарных человеческих прав – жить по законам и традициям своих предков, говорить на родном языке, растить своих детей так, как они хотят», – пояснил Путин.

Все эти восемь лет РФ пыталась решить вопрос через переговоры – и российский президент дал понять, что восемь лет он терпел неадекватное поведение Киева. «При этом киевские власти не просто игнорировали, саботировали на протяжении всех этих лет реализацию минского Комплекса мер по мирному урегулированию кризиса, но в конце прошлого года и вовсе публично отказались от его исполнения», – напомнил президент.

Более того, Украина не просто отказалась – она (вместе с западными странами) еще и обвинила Россию в невыполнении минских соглашений. И за это «невыполнение» против РФ даже вводились санкции.

Даже в этих условиях Москва пыталась наладить диалог, решить конфликт переговорным путем. Предлагала, выступала с предложениями. Однако российские претензии «были отвергнуты Украиной, их покровителями из США и НАТО, причем с показным и циничным пренебрежением». «Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путём решить проблемы, возникающие не по нашей вине. И в этой связи мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию», – сказал Путин.

Особенно на фоне того, что Киев собирался перейти от обстрелов к прямому вторжению. «Украина, поощряемая Соединенными Штатами и рядом западных стран, целенаправленно готовилась к силовому сценарию, кровавой бойне и этническим чисткам на Донбассе. Массированное наступление на Донбасс, а затем на Крым было только вопросом времени. И наши вооруженные силы сорвали эти планы», – подчеркнул президент России.

О людях и нелюдях

Конечно, кто-то скажет, что нужно было сначал дождаться и начинать операцию после того, как Украина нападет – как сделали, например, в 2008 году с Грузией. Что благодаря украинскому нападению ответные действия Москвы вызвали бы меньшее недовольство Запада.

Однако, во-первых, не вызвали бы (после циничных фраз «Россия нарушает Минские соглашения»). И, во-вторых, нападение Украины на Донбасс привело бы к более многочисленным жертвам среди мирного населения. Ведь тот же Донецк бомбили бы сразу и до основания.

И в этом тоже ключевое отличие в отношении Украины и РФ к людям. Российским военным отдан четкий приказ – максимально избегать жертв среди украинского населения. До последнего использовались все возможности разрешить ситуацию без боестолкновений.

«В самом начале операции на Донбассе киевским властям по разным каналам, с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса. Не захотели», – рассказал Путин.

Теперь «бьют без разбора, по площадям, с фанатизмом и остервенением обреченных, – как фашисты, которые в последние дни Третьего рейха пытались утащить с собой в могилу как можно больше невинных жертв», – возмутился президент. При этом Киев накачивает ненавистью мирных украинских граждан, прикрываясь ими как живым щитом.

Специфика сегодняшней украинской власти делает необходимым полное, а не локальное освобождение Украины. «Если бы наши войска действовали только на территории народных республик, помогли им освободить свою землю, это не стало бы окончательным решением, не привело бы к миру и не ликвидировало бы в корне угрозы – для нашей страны, уже для России. Напротив, вокруг Донбасса и по его границам пролегла бы новая линия фронта, продолжались бы обстрелы и провокации. То есть вооруженный конфликт тянулся бы бесконечно, подпитывался реваншистской истерией киевского режима, а военная инфраструктура НАТО на Украине развертывалась бы еще быстрее и агрессивнее: мы были бы поставлены перед фактом, что ударные, наступательные вооружения Альянса уже у наших границ», – подчеркнул Путин.

Кто ответит?

При этом западные элиты, открыто выступившие против России, строят свою альтернативную реальность, сотканную из чувства превосходства, гнева на Россию и, выражаясь словами Путина, «беспредельного цинизма».

«Так называемый цивилизованный западный мир, европейская и американская пресса даже не заметили трагедии Донецка (недавнего удара ВСУ по Донецку ракетой «Точка-У» – прим. ВЗГЛЯД), как будто ничего и не было. Именно так же лицемерно они отводили глаза и все последние восемь лет, когда матери на Донбассе хоронили своих детей. Когда убивали стариков. Это просто какая-то моральная, нравственная деградация, полное расчеловечивание», – сказал Путин.

В то же время президент обратился к тем, кто может легитимно изменить или сменить эти элиты – гражданам западных стран, которые уже почувствовали на себе экономические отголоски санкционной войны с Москвой.

«Хочу, чтобы меня услышали и простые граждане западных государств: вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши трудности – это результат каких-то враждебных действий России, что из вашего собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой. Все это ложь. А правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит их государств, их ошибок, близорукости и амбиций. Эти элиты думают не о том, как улучшить жизнь своих граждан в западных странах. Они одержимы своими корыстными интересами и сверхприбылями, – сообщил Путин. – Миф о западном обществе всеобщего благоденствия, о так называемом золотом миллиарде, рушится. Повторю, сегодня всей планете приходится расплачиваться именно за амбиции Запада, за его попытки любыми способами сохранить своё ускользающее доминирование. Введение санкций – это логическое продолжение, концентрированное выражение безответственной, недальновидной политики правительств и центральных банков США и стран ЕС. Именно они за последние годы собственными руками разогнали спираль мировой инфляции, своими действиями привели к росту глобальной бедности и усилению неравенства, к новым потокам беженцев во всём мире. И возникает вопрос: кто теперь ответит за миллионы голодных смертей в беднейших странах мира из-за растущего дефицита продовольствия?»

Президент апеллирует к чувству собственного достоинства, которое осталось у граждан Европы, давно живущей в положении американского официанта. И на примере РФ демонстрирует, что можно вести себя и по-другому.

«Да, многие страны в мире смирились давно уже с тем, чтобы жить, согнув спину и подобострастно принимая все решения своего суверена, заглядывая подобострастно ему в глаза. Так живут многие страны. К сожалению, и в Европе. Но Россия никогда не будет в таком жалком и униженном состоянии, и борьба, которую мы ведем, – это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны и наших детей. Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией», – говорит президент.

Повод ударить по России

Обращаясь к россиянам, глава государства объяснил подоплеку невиданного за всю историю санкционного давления, которому сегодня подверглась Россия.

«Наша военная операция на Украине для Запада – лишь повод для очередных санкций. Да, конечно, они сейчас носят концентрированный характер. Но таким же образом [поводом] стал для них, для западников, и референдум в Крыму <…> в ходе которого крымчане и севастопольцы сделали свой свободный выбор – быть вместе со своей исторической Родиной, – отметил Путин. – Повторю: речь лишь о поводах. А вот политика сдерживания, ослабления России, в том числе с помощью экономической изоляции, блокады, – это осознанная, долгосрочная стратегия. Сами лидеры Запада уже не скрывают, что санкции направлены не против отдельных лиц или компаний, их цель – нанести удар по всей нашей отечественной экономике, по нашей социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье, каждому гражданину России».

По сути, санкции стали единственным вариантом «диалога» с Москвой на фоне отказа США и ЕС вести конструктивный разговор о преодолении всех разногласий. Путин призвал быть зрячими и увидеть, что мифы о «прекрасном, свободном, человеколюбивом Западе» были растоптаны той самой санкционной политикой Запада.

«Вся словесная мишура о политкорректности, неприкосновенности частной собственности, свободе слова – все это слетело в одночасье. Даже олимпийские принципы растоптали. Не постеснялись свести счеты и с паралимпийцами – вот такой "спорт вне политики", – указал Путин. – Во многих западных странах людей только за то, что они родом из России, подвергают настоящей травле сегодня: отказывают в медицинской помощи, изгоняют детей из школ, лишают работы их родителей, запрещают русскую музыку, культуру, литературу. Пытаясь «отменить» Россию, Запад сорвал с себя все маски приличия, стал действовать по-хамски, продемонстрировал свою истинную натуру. Просто напрашиваются прямые аналогии с антисемитскими погромами, которые устраивали нацисты в Германии 30-х годов прошлого века, а затем и их приспешники из многих европейских стран, которые присоединились к гитлеровской агрессии против нашей страны во время Великой Отечественной войны».

И если уж речь зашла о своих и чужих, то среди своих тоже попадаются чужие.

«Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом. А, повторю, в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, с нашим народом, не с Россией. И это и есть, по их мнению, признак принадлежности к высшей касте, к высшей расе. Подобные люди могут и мать родную продать, только лишь бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой высшей касты. И они хотят быть похожими на нее, всячески подражая ей», – заявил президент.

Однако таких в нашей стране все-таки незначительное меньшинство. По крайней мере, недавний опрос показал, что более 70% россиян поддерживают проводимую на Украине спецоперацию. А значит, тяжелый выбор, который была вынуждена сделать Россия – единственно верный.

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