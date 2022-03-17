Мнения: Что там по Киеву? (Выпуск №7)

1) Эвакуация из украинской столицы в среду не проводилась из-за комендантского часа. Днем власти назвали новую причину ограничений – ловят «ДРГ». К вечеру отчитались о результатах – словили аж 105 «диверсантов». Если верить нацполиции Киева, то портрет типичного диверсанта выглядит так: он пользуется российской симкой, активно переписывается с российскими абонентами, использует личный кабинет налогоплательщика и фотографирует объекты ВСУ.

1) Эвакуация из украинской столицы в среду не проводилась из-за комендантского часа. Днем власти назвали новую причину ограничений – ловят «ДРГ». К вечеру отчитались о результатах – словили аж 105 «диверсантов». Если верить нацполиции Киева, то портрет типичного диверсанта выглядит так: он пользуется российской симкой, активно переписывается с российскими абонентами, использует личный кабинет налогоплательщика и фотографирует объекты ВСУ.

Таким образом можно предположить, что нацполиция Киева либо никогда не сталкивалась с реальными диверсантами, либо считает киевлян идиотами.

2) Пауза в эвакуации, к слову, стала очередным примером наплевательского отношения команды мэра Кличко к киевлянам. Примеров тому масса. Возьмем самый яркий. Несколько дней назад Минобороны РФ объявило, что увеличит число ударов по военным объектам на территории Украины и попросило граждан, которые живут вблизи этих объектов, спрятаться в безопасные места. Что должен сделать в такой ситуации мэр здорового человека?

Во-первых, взять в руки карту военных объектов и прикинуть, какое количество домов возле них расположено. Во-вторых, оповестить людей о том, что им угрожает опасность, так как рядом с их дворами находится, например, НПО «Киевский завод автоматики», то есть мишень для российский ракет. В-третьих, необходимо оперативно эвакуировать людей в безопасные места. Если вы реально заинтересованы в спасении людей – вы найдете способ это сделать, тем более в относительно спокойном Киеве.

Что делает в текущей ситуации мэр курильщика? Правильно: мычит на камеру о произошедшем, иногда выезжает на место событий под камеры западных СМИ, и в любой непонятной ситуации говорит «Слава Україні». Виталий Владимирович, может пора заняться делом?

Внешний контур

1) Берлин устами Анналены Бербок заявил, что не может «наколдовать» оружие для Украины. «Если бы мы могли колдовать, мы бы отправили больше оружия», – сказала глава МИД Германии.

2) Вашингтон устами Джен Псаки вновь сообщил об отказе закрывать небо над Украиной из-за риска спровоцировать Третью мировую войну. При этом Вашингтон собрался держать в секрете суть переговоров по поставкам систем ПВО в интересах ВСУ.

3) Белый дом устами Джо Байдена сообщил, что передаст ВСУ 9 тыс. противотанковых комплексов, 800 систем ПВО, немножко БПЛА, 7 тыс. единиц стрелкового оружия и 20 млн боеприпасов. Тем самым президент США обновил список целей для ВКС России.

Кроме того, американский президент анонсировал «длительную и трудную борьбу», намекнув на готовность воевать с Россией до последнего украинца. В соцсетях, кстати, напомнили Байдену о том, как он предлагал бомбить Белград.

Прогноз: Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рискует повторить судьбу Эммануэля Макрона. Если помните, в начале февраля президент Франции сперва прилетел в Москву, где больше шести часов вел переговоры с Владимиром Путиным, а затем улетел в Киев, где ему померещился прогресс вокруг Донбасса. В итоге Зеленский просто обманул Макрона и это привело к известным событиям.

Аналогичный маршрут предстоит и Чавушоглу: в Москве на встрече с Лавровым он заявил о принятии неких решений по прекращению огня на Украине. А завтра он отправится в Киев…

Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева

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