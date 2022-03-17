 

Рейсы «Аэрофлота» с застрявшими в Египте россиянами прибыли в Москву

17.03.2022, 2:40, Новости дня
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Два самолета «Аэрофлота» доставили в ночь на четверг в Москву группу застрявших в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде российских туристов. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, оба борта приземлились в столице с разницей в два часа незадолго до и после полуночи.

Как сообщили источники в аэропорту Хургады, оба рейса были заполнены на 100%. Первый рейс следовал в Москву через Шарм-эш-Шейх и Хургаду, и большинство летевших пассажиров было из Шарм-эш-Шейха. Второй рейс, который совершал перелет напрямую из Хургады в Москву, был укомплектован исключительно туристами с этого красноморского курорта. Он агентства отметил, что все прошло в штатном режиме, без эксцессов, передает ТАСС.

По имеющейся информации, для полета через Шарм-эш-Шейх и Хургаду был подготовлен Boing-747, способный взять на борт более 500 человек. Второй рейс – из Хургады – осуществлялся бортом Boing-777, вмещающим порядка 350 человек. Из-за сбора всех необходимых документов и разрешений на пролеты рейсы, первоначально запланированные на 15 марта, переносились в общей сложности семь раз.

Согласно первоначальной информации авиакомпании, из Египта планировалось забрать россиян, имеющих билеты «Аэрофлота» «туда-обратно» с использованным полетным сегментом из РФ. Сюда относились туристы с билетами на рейсы «Аэрофлота», а также на рейсы его дочерних компаний «Россия» и «Победа». Кроме того, как ранее рассказал генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев, в соответствии с достигнутыми между авиаперевозчиками договоренностями этими же рейсами могли улететь пассажиры с билетами на рейсы авиакомпаний S7, «Уральские авиалинии» и Azur Air («Азур эр»). При этом процесс переоформления бронирования по заявлению граждан взяли на себя непосредственно авиакомпании.

По данным российского генконсульства, в конце февраля в Хургаде находилась примерно 21 тысяча российских туристов, сейчас остаются около 4 500 человек, прибывших организованно через туркомпании. Туроператоры четко выполняют свои обязательства перед туристами, организуют рейсы для их возвращения домой и оплачивают гостиницы для застрявших россиян. В Шарм-эш-Шейхе, по данным египетских туроператоров, ситуация с количеством не успевших выехать туристов аналогична.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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