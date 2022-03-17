Мнение: Давно не было! Встречайте – стелс-омикрон!

Ну а для тех, кто считает, что “всё кончилось” – плохие новости. Как и предполагалось – они с нас живых не слезут. Наоборот: похоже, те, кто поверил, что “война отменила ковид”, ошиблись дважды. Война не только не отменила – она усугубила положение для тех, кто не хотел и не хочет колоть себя “влагой Гинзбурга”.

“Мурашко – о возвращении пандемии с новым штаммом, вспышки которого начались в Китае и Европе: “Даже перенесенное заболевание, вызванное «омикроном», не обеспечивает надежной защиты от «стелс-омикрона», в отличие от вакцинации и своевременной ревакцинации. Хочу подчеркнуть, что март и апрель остаются ключевыми месяцами по развитию дальнейшей эпидемиологической ситуации и лучше всего использовать это время для ревакцинации”.

То есть – всё тот же бред, из тех же официальных глашатаев, мурашек и прочих высокопоставленных шарлатанов, с такой же бездумно-уверенной миной – и придуманная БигФармой новая разновидность “чудовищного ковида”. Точно так же, не моргнув глазом, повторяют чудовищную антинаучную ересь, будто бы “вакцинный” иммунитет может быть “лучше”, чем естественно-приобретенный, и с тем же покерфейсом уверяют, будто бы вакцина, разработанная еще от давно забытого “уханьского” штамма полтора года назад, сможет при четвертом (!) впрыскивании оказаться более эффективной, чем свежий иммунитет от недавно перенесенного омикрона.

Ничего не кончилось! Но – появился дополнительный нюанс. Вы помните недавно принятый с чудовищной скоростью ГосДумой “Закон о фейках”, согласно которому полагается до 15 лет за их “распространение”? Вы думаете, “это только про войну, чтобы никто не порочил наши доблестные ВСР (по аналогии с ВСУ)”? Как бы не так. Ковидобесы не были бы ковидобесами, если бы они не воспользовались моментом и не пропихнули бы в закон, помимо военных, еще и отсылки на “фейки об эпидемиях и эпиозотиях”.

То есть теперь обо всех гинзбургах и бустерах писать становится почти так же опасно, как и о доблестных подвигах ВСР на Украине – потенциально угрожают те же 15 лет. Не зря многие СМИ официально ЗАКРЫЛИСЬ, пояснив, что не могут ничего писать об СВО без угрозы потери свободы для редакторов и журналистов.

Ну а всем нам, вполне возможно, стоит подготовиться к армейским операциям по массовому вакцинированию-бустеризации от чудовищного “скрытого омикрона”. Это будет такой отдых для военных: вывели с Украины для более легкого занятия – россиян прививать на стадионах. Вакцинация вместо денацификации! И всё в одном флаконе: и армия, и эпидемия. Писать нельзя ни о том, ни о другом.