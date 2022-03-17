Мужчины более уверены в своей способности посадить самолет без опыта, чем женщины

Специалисты из Школы психологии новозеландского Университета Вайкато провели исследование, результаты которого продемонстрировали, что мужчины намного чаще женщин уверены в том, что смогут посадить самолет после просмотра короткого видеоролика.

В эксперименте участвовали мужчины и женщины, которым был воспроизведен небольшой видеоролик без звука, где пилот совершал вынужденную посадку самолета.

Удалось выяснить, что мужская половина добровольцев чаще женщин утверждала, что смогла бы посадить самолет после просмотра заведомо бесполезного с практической точки зрения клипа.