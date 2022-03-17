Феромоны помогут остановить нашествие гигантских шершней из Азии

Была проведена новая исследовательская работа, в ходе которой биологи определили состав смеси летучих веществ, которыми самки гигантских шершней привлекают самцов. Теперь эксперты планируют задействовать ее в борьбе с этими инвазивными насекомыми.

Отмечается, что шершни Vespa mandarinia являются самыми крупными во всем мире. Их ядовитые укусы очень болезненны и могут привести к летальному исходу. Также эти огромные насекомые разоряют пчелиные улья, уничтожая их целыми семьями.

Специалистам удалось определить состав смеси летучих веществ и разработать липкие ловушки для этих насекомых.