 

Феромоны помогут остановить нашествие гигантских шершней из Азии

17.03.2022, 1:45, Новости дня
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Была проведена новая исследовательская работа, в ходе которой биологи определили состав смеси летучих веществ, которыми самки гигантских шершней привлекают самцов. Теперь эксперты планируют задействовать ее в борьбе с этими инвазивными насекомыми.

Отмечается, что шершни Vespa mandarinia являются самыми крупными во всем мире. Их ядовитые укусы очень болезненны и могут привести к летальному исходу. Также эти огромные насекомые разоряют пчелиные улья, уничтожая их целыми семьями.

Специалистам удалось определить состав смеси летучих веществ и разработать липкие ловушки для этих насекомых.



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