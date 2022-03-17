Мнение: Древнее зло пробудилось

ВКонтакте объявил, что займется реанимацией ICQ, который формально еще существует, но и мало кто пользуется, так как сервис считается морально устаревшим, хотя когда-то он и был основным мессенджером в стране. У меня там даже когда-то номер был, интересно, работает ли он сейчас?

Также объявили, что еще до конца марта в России появится клон "Инстаграма" – "Россграм", который как обещают, будет даже лучше, чем "Инстаграм". Пока что ничего сказать про этот сервис нельзя, посмотрим.

Также стоит отметить, что в России продолжают активно блокировать VPN-сервисы (вчера 6 штук попали под раздачу), а также заблокировали сайт "Кавказский Узел".

PS. И техническое.

1. На WhatsApp и Viber мне можно не писать, все клиенты отовсюду удалены. У кого мой номер есть, можете писать в Телеграм.

2. Относительно ожидаемой блокировке Ютуба, то на канал там я уже давно забил, так что выбор куда лить ролики сейчас простой – либо Рутуб (с невменяемой модерацией), либо ВК-Видео на своем аккаунте (https://vk.com/id111228080). Так как с начала конфликта сохраняю на хард ролики с Украины, после окончания всего этого, начну собранную коллекцию там выкладывать.

3. Относительно соотношения Телеграм-ЖЖ, опять же повторюсь, Телеграм он прежде всего для онлайн-трансляций. Поэтому, когда операция закончится, частота выхода материалов в Телеграме https://t.me/boris_rozhin сократится (некоторые жалуются, что много всего, но это потому, что это онлайн-трансляция)., а в ЖЖ возрастет. Само собой и возрастет количество авторских аналитических материалов. Бросать Живой Журнал ради Телеграм планов нет, тем более, что для больших текстов, Живой Журнал лучше подходит, чем Телеграм. Ну и кроме того, ЖЖ развернут на российских серверах, что дает некоторю гарантию, в отличие от блогов на западных платформах.

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