 

«Новая газета» возобновила работу ленты новостей

17.03.2022, 1:20, Разное
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…с освещением боевых действий.

Всем привет, это служба информации «Новой газеты»! Мы обещали научиться жить и писать в тисках военной цензуры и вернуться. Так вот, мы вернулись!

Как вы помните, из-за угроз уголовного преследования 4 марта «Новой газете» пришлось удалить материалы о боевых действиях в Украине и остановить ленту новостей.

Сейчас мы временно приняли новые редакционные стандарты, которые позволят нам формально следовать требованиям властей России, продолжать писать о российской кампании («спецоперации», боях — вы, в общем-то, и без нас знаете, как это называется) в Украине, не попасть под блокировки и не оказаться в колониях. Редакция остается в России, и оттого риски, скажем так, выше обычного.

С сегодняшнего дня мы возобновляем оперативное освещение ситуации.

От формата онлайнов нам придется отказаться, так как в потоке сообщений слишком просто ошибиться и стать фигурантами уголовных и административных дел. Обычные новости остаются, сюжеты и информационные сборки также будут появляться на сайте и в соцсетях «Новой».

Возможно, кому-то из наших читателей такой подход покажется формалистским, чересчур боязливым и вызовет непонимание. Да и сами мы не всегда понимаем, как поступить правильно. Единственное, что мы знаем наверняка, долг редакции — информировать читателей.

Да, российской журналистике вырывают последние зубы. Но у нее есть замечательное свойство — отращивать новые.

С любовью,

Никита Кондратьев,
шеф службы информации «Новой газеты»

Источник: Новая газета



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