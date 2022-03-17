«Новая газета» возобновила работу ленты новостей
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…с освещением боевых действий.
Всем привет, это служба информации «Новой газеты»! Мы обещали научиться жить и писать в тисках военной цензуры и вернуться. Так вот, мы вернулись!
Как вы помните, из-за угроз уголовного преследования 4 марта «Новой газете» пришлось удалить материалы о боевых действиях в Украине и остановить ленту новостей.
Сейчас мы временно приняли новые редакционные стандарты, которые позволят нам формально следовать требованиям властей России, продолжать писать о российской кампании («спецоперации», боях — вы, в общем-то, и без нас знаете, как это называется) в Украине, не попасть под блокировки и не оказаться в колониях. Редакция остается в России, и оттого риски, скажем так, выше обычного.
С сегодняшнего дня мы возобновляем оперативное освещение ситуации.
От формата онлайнов нам придется отказаться, так как в потоке сообщений слишком просто ошибиться и стать фигурантами уголовных и административных дел. Обычные новости остаются, сюжеты и информационные сборки также будут появляться на сайте и в соцсетях «Новой».
Возможно, кому-то из наших читателей такой подход покажется формалистским, чересчур боязливым и вызовет непонимание. Да и сами мы не всегда понимаем, как поступить правильно. Единственное, что мы знаем наверняка, долг редакции — информировать читателей.
Да, российской журналистике вырывают последние зубы. Но у нее есть замечательное свойство — отращивать новые.
С любовью,
Никита Кондратьев,
шеф службы информации «Новой газеты»
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Источник: Новая газета
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