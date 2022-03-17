Россия уведомила СБ и ГА ООН об обстреле Донецка ракетой ВСУ «Точка-У»

Россия распространила в Совете Безопасности (СБ) и Генеральной Ассамблее (ГА) ООН письмо и материалы об обстреле 14 марта ВСУ Донецка ракетой «Точка-У» с кассетной боеголовкой, который привел к гибели более 20 человек, говорится в сообщении российского постпредства при всемирной организации.

«Около 11.30 14 марта по московскому времени ракета «Точка-У» с кассетной боеголовкой была выпущена по жилому кварталу в центре города с территории, подконтрольной киевскому режиму. Обстрел привел к гибели более 20 человек, 37 ранены, включая детей, женщин и пожилых», – приводит текст сообщения ТАСС.

Как подчеркивается в письме, данная атака расценивается «как нарушение режимом в Киеве основной нормы международного гуманитарного права, закрепленной в статье 48 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года и касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов [Протокола I] от 8 июня 1977 года». Международное гуманитарное право, указали в миссии, четко определяет, какие атаки считаются непропорциональными. в соответствии с пунктом пять (b) статьи 51 Протокола это атаки, «которые, как можно ожидать, вызовут случайную гибель, ранения гражданских лиц, повреждение гражданских объектов <…>».

«Никаких военных объектов в данном жилом квартале Донецка не было, поэтому никакого «ожидаемого военного преимущества» для украинских вооруженных сил от этой варварской атаки быть не могло, – подчеркнули в постпредстве России. – Это обстоятельство, выбранное время атаки (полдень) и место, как и тип вооружения – тактическая ракета с кассетной головной частью – ясно указывают, что главной целью было гражданское население. Задача заключалась в том, чтобы нанести как можно больше ущерба гражданским лицам».

Как подчеркивается в письме, произошедший 14 марта обстрел Донецка со стороны ВСУ является «не только серьезным нарушением международного гуманитарного права, но и считается актом террора и военным преступлением против гражданского населения».

«Учитывая послужной список киевского режима, продвигающего ложные обвинения и фальшивые доказательства, следует отметить, что «Точка-У» не состоит на вооружении российских Вооруженных сил», – указывается в тексте.

Во вторник президент РФ Владимир Путин указал председателю европейского совета Шарля Мишеля на игнорирование Евросоюзом ракетного удара по жилому кварталу в центре Донецка с использованием кассетного боеприпаса, приведший к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Напомним, ракетный удар со стороны ВСУ был нанесен 14 марта, в результате 18 человек погибли на месте, еще трое позже умерли в больнице от тяжелых ранений. Всего в лечебные учреждения доставили 35 пострадавших. 15 марта в ДНР объявлен днем траура. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ракета была снаряжена кассетными боеприпасами.